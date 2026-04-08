PTT神人大膽做空原油 3小時賺逾千萬網全跪了

有PTT神人做空原油，3小時賺逾千萬。示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕在美伊宣布停火14天後，原油期貨價格雪崩，有PTT鄉民大膽操作放空原油，3小時賺破千萬，引發討論。

PTT股市版今（8日）有1名鄉民發文分享自己的交易成果，他表示自己進入期貨市場16年，始終有個「單筆破千萬」的目標，過去多次擦身而過，直到這次操作原油，短短3小時內成功達標。

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原PO稱前一晚在輕原油116.1價位放空40口，操作「超漂亮」，但之後在115附近被掃停利後便休息。沒想到清晨醒來後再次進場做空，雖然過程中經歷約1小時的煎熬期，最終成功迎來1270萬獲利，完成長達16年的目標。完成這個人生目標後，原PO稱，未來會「老老實實做單」，並將目標轉向人生其他挑戰。

底下網友紛紛表示：「被你抓到taco」、「恭喜賺錢」、「真的強」、「好狂阿」、「超猛，恭喜賺大錢」、「太厲害了，不過這樣壓力好大」、「厲害，比一堆空手挖強太多，真槍實彈就是厲害」、「膽子夠大才能賺錢，已崇拜」。

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