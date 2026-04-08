台灣高層、創辦人等涉走私！美超微也要開查了

美超微捲入走私案。（路透檔案照）





〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美超微（Super Micro Computer）週二（7日） 表示，已針對3名與公司有關人士因涉嫌違反出口管制法規而遭起訴一事，展開獨立調查。

根據報導，上月美國司法部指控美超微共同創辦人廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄及承包商孫廷瑋等3人，涉嫌透過台灣將美國製伺服器轉運至東南亞。根據指控，這些產品在東南亞被重新包裝為無標示箱後，再走私進入中國。

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報導指出，美超微並未被列為本案被告。在得知相關指控後，公司已讓廖益賢與張瑞滄停職，並終止與孫庭偉合作關係。此外，廖益賢已於3月在遭起訴後辭去董事職務。

美國司法部指出，3人涉嫌轉運至少25億美元的美國AI技術，其中包括去年4月至5月中旬間出貨、價值逾5億美元的產品。

《路透》上月引述採購資料報導，過去1年內，包括兩所與中國人民解放軍有關的學校在內，共有四所中國大學購買了搭載受管制AI晶片的美超微伺服器。此外，《路透》2024 年的報導亦顯示，中國的大學與研究機構過去曾透過美超微及其他製造商的伺服器取得受管制晶片。

對此美超微最新表示，已啟動對其全球貿易合規計畫的內部審查。此次調查由兩名獨立董事主導，分別為首席獨立董事Scott Angel與審計委員會主席Tally Liu，調查結果將提交給其他獨立董事審議。

根據報導，美超微已聘請律師事務所 Munger, Tolles & Olson 負責調查，並委託顧問公司 AlixPartners 提供鑑識會計專業支援。

獨立董事目前尚未設定調查完成時程。

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