停火只是開始 ! 川普衝突劇本「這1步」才是關鍵 市場重定價將引爆

中媒表示，美伊停火協議的達成，正按照一套被反覆驗證的劇本精準演進。（彭博檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊兩週停火協議落地，而獨立宏觀機構The Kobeissi Letter指出，川普交易手冊似乎正在按表操課，其「衝突劇本」第九步正式兌現，即協議達成與敘事框架的構建，儘管這一步比該機構預期晚10天，但這項進展對市場的潛在影響不容忽視。

The Kobeissi Letter表示，更關鍵的是川普第十步 : 即協議正式宣布後的市場暴力重定價將在未來幾週內到來。屆時，長期處於防禦性部位的投資人將面臨部位被迫快速平倉的壓力，股市或出現急漲，油價則可能隨航運通道重開預期的確立而急速回落。

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過去幾次類似節點，出現在2025年4月、8月、10月與2026年1月。在關稅暫停或框架協議公布後，股市都出現快速拉升，而油價則隨著航運恢復預期升溫而明顯回落。這種「風險資產急漲、能源價格回落」的組合，正是市場對「衝突降溫」的典型反應。

專家認為，川普框架下的每一場重大對抗，幾乎都遵循同一套邏輯：先口頭施壓，再升級至極限施壓，最終以對手讓步收場，並由「達成協議」完成敘事。這套模式，不只是政治操作，更是一種可被市場反覆交易的結構。從市場角度來看，這場停火並不只是地緣政治事件，而是一個熟悉的交易訊號。

The Kobeissi Letter 指出，這次美伊停火，也被拿來與2025年4月的「90天關稅暫停」相提並論。當時在債券市場劇烈動盪下，川普宣布暫停對多數貿易夥伴加徵關稅，隨後數週內美中貿易協議迅速落地，市場也未再回測低點。時間點幾乎精準對齊一年，讓這次停火更像是同一套劇本的延續，而非偶發事件。

事實上，自2025年初以來，無論是關稅戰、委內瑞拉、格陵蘭談判，甚至到伊朗問題，川普的談判風格高度一致：用壓力製造籌碼，用不確定性換取讓步，最後以「交易」收尾。市場真正交易的，從來不只是事件本身，而是這套行為模式。

在這套「10步驟衝突劇本」中，第九步的核心不是協議內容，而是「敘事完成」。也就是說，重點不在於條款細節，而在於市場相信「衝突已經進入可控階段」。至於最終協議可能長什麼樣，是否涉及核議題、區域安全安排或制裁調整，反而不是最重要的變數。

The Kobeissi Letter指稱，市場需要警惕的是第十步。所持理由是，市場重定價往往不是緩慢發生，而是瞬間完成。當前市場普遍處於防禦狀態：能源曝險偏高、股票部位壓縮、波動率維持高位。一旦不確定性快速消散，這些部位將被迫同時平倉，形成集中性的價格衝擊。

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