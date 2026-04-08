提前布局卡位！中環等19檔發放股東紀念品機率高 今為最後上車日

隨著股東會旺季來臨，各家公司所發放的股東會紀念品再度成為市場關注焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季報到，紀念品話題再度升溫！不少尚未公布內容的公司，吸引投資人提前卡位。
今（8日）為19檔近5年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括中環（2323）、益登（3048）、昇貿（3305）、加百裕（3323）、嘉聯益（6153）等。儘管上述公司目前尚未公告紀念品內容，但依過往經驗推估，發放機率仍高，投資人可把握時機提前布局，搶先卡位領取資格。
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以下為19檔股票近5年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|近5年曾發放的股東會紀念品
|1
|1514
|亞力
|4月8日
|台鹽鹹淨晶亮牙膏、幸運草水晶碗、3合1充電線、料理海鹽、珪藻土桌墊
|2
|2323
|中環
|4月8日
|水晶肥皂洗衣精補充包 櫻花百合 500克、南僑水晶洗衣用肥皂液體、水晶肥皂洗衣用液體（清爽型）500g
|3
|2345
|智邦
|4月8日
|近5年均發放7-11商品卡50元
|4
|3048
|益登
|4月8日
|近5年均發放7-11商品卡35元
|5
|3305
|昇貿
|4月8日
|7-11商品卡35元、桃禧飯店集團100元現金抵用券
|6
|3323
|加百裕
|4月8日
|7-11商品卡50元、宜睿好禮即享券50元、黃麻環保購物袋、7-11商品卡100元
|7
|3479
|安勤
|4月8日
|近5年均發放全家經典中杯美式咖啡券
|8
|3518
|柏騰
|4月8日
|風潮水瓶、不鏽鋼隔熱餐碗、雙口袋保溫提袋、修甲美容12件套組、黃麻環保購物袋
|9
|3687
|歐買尬
|4月8日
|7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
|10
|4168
|醣聯
|4月8日
|7-11商品卡35元、蜂王草本植舒亮澤皂60克二入、安妮兔方型一碗一匙禮盒、廚房不鏽鋼料理剪刀
|11
|5263
|智崴
|4月8日
|i-Ride體驗兌換券、智崴集團體驗優惠券
|12
|6104
|創惟
|4月8日
|7-11商品卡50元、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克
|13
|6153
|嘉聯益
|4月8日
|燕麥肌膚舒緩柔膚皂 90克 一入、香茅清新皂、手機平板支架、迷你鋁製LED手電筒、指甲剪（含皮套）
|14
|6170
|統振
|4月8日
|彩妝商品、沙威隆抗菌皂 85克二入、東芝環保電池碳鏡4號4入
|15
|6173
|信昌電
|4月8日
|環保玻璃瓶300ml、愛盲手工皂 皂袋加皂邊15克、全家禮物卡50元、美式格紋收納提籃、全家禮物卡35元
|16
|6261
|久元
|4月8日
|近5年均發放7-11商品卡35元
|17
|6797
|圓點奈米
|4月8日
|全家禮物卡100元、7-11商品卡100元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡
|18
|8034
|榮群
|4月8日
|全家企業禮贈卡50元、蜂王皂60克二入、蜂王草本植舒亮澤皂一入、白蜜薰衣草珍珠水嫩皂、黃金香皂
|19
|8277
|商丞
|4月8日
|近5年均發放7-11商品卡50元
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