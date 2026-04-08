提前布局卡位！中環等19檔發放股東紀念品機率高 今為最後上車日

隨著股東會旺季來臨，各家公司所發放的股東會紀念品再度成為市場關注焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季報到，紀念品話題再度升溫！不少尚未公布內容的公司，吸引投資人提前卡位。

今（8日）為19檔近5年皆有發放紀念品紀錄個股的最後買進日，包括中環（2323）、益登（3048）、昇貿（3305）、加百裕（3323）、嘉聯益（6153）等。儘管上述公司目前尚未公告紀念品內容，但依過往經驗推估，發放機率仍高，投資人可把握時機提前布局，搶先卡位領取資格。

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以下為19檔股票近5年曾發放的股東會紀念品整理表，提供投資人參考：

股票代號 公司名稱 最後買進日 近5年曾發放的股東會紀念品 1 1514 亞力 4月8日 台鹽鹹淨晶亮牙膏、幸運草水晶碗、3合1充電線、料理海鹽、珪藻土桌墊 2 2323 中環 4月8日 水晶肥皂洗衣精補充包 櫻花百合 500克、南僑水晶洗衣用肥皂液體、水晶肥皂洗衣用液體（清爽型）500g 3 2345 智邦 4月8日 近5年均發放7-11商品卡50元 4 3048 益登 4月8日 近5年均發放7-11商品卡35元 5 3305 昇貿 4月8日 7-11商品卡35元、桃禧飯店集團100元現金抵用券 6 3323 加百裕 4月8日 7-11商品卡50元、宜睿好禮即享券50元、黃麻環保購物袋、7-11商品卡100元 7 3479 安勤 4月8日 近5年均發放全家經典中杯美式咖啡券 8 3518 柏騰 4月8日 風潮水瓶、不鏽鋼隔熱餐碗、雙口袋保溫提袋、修甲美容12件套組、黃麻環保購物袋 9 3687 歐買尬 4月8日 7-11商品卡50元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡 10 4168 醣聯 4月8日 7-11商品卡35元、蜂王草本植舒亮澤皂60克二入、安妮兔方型一碗一匙禮盒、廚房不鏽鋼料理剪刀 11 5263 智崴 4月8日 i-Ride體驗兌換券、智崴集團體驗優惠券 12 6104 創惟 4月8日 7-11商品卡50元、毛寶洗碗精（潔淨強化） 450克 13 6153 嘉聯益 4月8日 燕麥肌膚舒緩柔膚皂 90克 一入、香茅清新皂、手機平板支架、迷你鋁製LED手電筒、指甲剪（含皮套） 14 6170 統振 4月8日 彩妝商品、沙威隆抗菌皂 85克二入、東芝環保電池碳鏡4號4入 15 6173 信昌電 4月8日 環保玻璃瓶300ml、愛盲手工皂 皂袋加皂邊15克、全家禮物卡50元、美式格紋收納提籃、全家禮物卡35元 16 6261 久元 4月8日 近5年均發放7-11商品卡35元 17 6797 圓點奈米 4月8日 全家禮物卡100元、7-11商品卡100元、7-11中杯美式或現萃茶提貨卡 18 8034 榮群 4月8日 全家企業禮贈卡50元、蜂王皂60克二入、蜂王草本植舒亮澤皂一入、白蜜薰衣草珍珠水嫩皂、黃金香皂 19 8277 商丞 4月8日 近5年均發放7-11商品卡50元

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