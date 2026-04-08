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畢業低薪大學科系恐被砍！美印州出手重整高教體系 人文藝術首當其衝

2026/04/08 14:28

美國印第安納州重整高教體系，一些低招生或畢業生低薪的科系，遭暫停招生或被列入觀察。圖為印第安納大學布盧明頓（Bloomington）分校的校園景色。（彭博）美國印第安納州重整高教體系，一些低招生或畢業生低薪的科系，遭暫停招生或被列入觀察。圖為印第安納大學布盧明頓（Bloomington）分校的校園景色。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國印第安納州高等教育委員會（Commission for Higher Education、CHE）表決通過，將把州內7所公立大專院校的210個學位課程暫停或取消，另外還有數百個課程將進行整併或列入未來觀察名單。同時，印州也啟動了畢業生年薪落在2.4萬至3.5萬美元（約76.94萬至112.21萬元新台幣）之間的相關課程審查，未來不排除淘汰相關學程，預計將於今年12月前做出最終決定。

印州表示，此項變動源自新通過的《眾議院通過法案第1001號》（House Enrolled Act 1001），該法要求公立大學全面檢視所有學位課程，並依據招生人數與畢業生薪資表現進行評估。

CHE首先針對「低招生數」課程進行檢討，評估標準包括：副學士（Associate）課程畢業人數少於10人、學士（Bachelor）課程少於15人、碩士（Master ）課程少於7人，以及博士（Doctoral）或教育專家學位（Ed.S.）課程少於3人者，皆被列為未達門檻。

CHE指出，被裁撤或整併的課程，僅占整體畢業生人數約4%。在審查超過3000個學位課程後，約有1600個被認定未達標準。

印第安納州教育廳長珍娜（Katie Jenner）表示：「這讓我們能更有策略地配置資源，將能力集中在目前較為缺乏的領域。當一個州有超過1000個學位課程，卻只服務4%的學生時，我們必須思考，這樣的配置在效率上代表什麼。」

不過，批評者指出，此次改革對藝術、人文及教育相關領域的衝擊特別明顯。印州的新措施將自下一學年度起生效，但目前已就讀相關課程的學生，仍可完成原有學位。

CHE接下來將進一步檢視「低薪學位」，也就是畢業生年薪落在2.4萬至3.5萬美元之間的課程。相關課程的去留，預計將於今年12月前做出決定。

印第安納州7所主要公立高等教育機構系統，包括印第安納大學（Indiana University）、普渡大學（Purdue University）、博爾州立大學（Ball State University）、印第安納州立大學（Indiana State University）、南印第安納大學（University of Southern Indiana）、溫森斯大學（Vincennes University），以及常春藤科技社區學院（Ivy Tech Community College）。

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