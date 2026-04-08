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焦點股》00631L：台股大漲千點 正2漲幅逾1成

2026/04/08 10:22

台股大漲千點，槓桿型台灣50正2漲幅逾一成。（擷取自官網）台股大漲千點，槓桿型台灣50正2漲幅逾一成。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美伊暫時停戰消息影響，台股開盤大漲逾千點，截至10點為止，上漲1370.12點，漲幅4.12%，不過，槓桿型的元大台灣50正2（00631L）更猛，股價上漲2.14元、暫報22.79元，漲幅來到10.36%，更爆出12.87萬張成交量。

00631L為追蹤台灣50指數單日報酬正向2倍，具槓桿效果其漲幅、反彈表現比原型0050還亮眼，3月底順利分割掛牌後，股價自20元左右，不過短短6個交易日，股價已來到近23元，漲幅超過1成。

觀察三大法人動向可發現，昨日外資買超10220張、投信買超400張、自營商買超逾2.4萬張，主力買超高達2.86萬張；法人指出，目前台股在季線附近獲題材面支撐，若後續美伊兩國訊息保持正向，以目前台股指標企業獲利預估，要再突破新高機率不小，對於沒有在選股操作的投資人，直接透過市值型0050、槓桿型00631L低檔布局，是現階段不錯的策略。

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