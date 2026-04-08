LINE盜帳風波台灣大哥大接16件申訴 林宜敬：雙方漏洞疊加釀資安破口

台灣LINE用戶近期發生大規模登入異常，初步研判為不法人士利用電信業者語音信箱的遠端操作功能所致；台灣大哥大目前已接獲16件相關客訴。（截自國會頻道）

〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣LINE用戶於3月底爆發大規模帳號遭盜事件，數位發展部長林宜敬今（8）日赴立法院交通委員會進行業務報告並備質詢，針對國民黨立委萬美玲關切的處理進度作出回應。

林宜敬表示，目前掌握情況顯示，台灣大哥大接獲的正式客訴僅16件，實際受害人數恐遠高於此，但部分民眾可能因嫌麻煩或自認損失有限而未提出申訴。初步研判，此次事件是因不法人士利用電信業者語音信箱的遠端操作功能，結合LINE驗證機制漏洞進行攻擊所致。

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針對責任歸屬問題，立委質疑究竟應由LINE或台灣大哥大負責？對此，林宜敬指出，若單就個別環節來看，兩邊都不是最大的問題，但當電信系統與平台驗證機制的弱點交互作用時，便會形成重大資安漏洞，成為駭客可乘之機。他強調，當務之急並非單一究責，而是應儘速補上漏洞，避免類似事件再次發生。

此外，立委也關注，若帳號遭盜並被用於詐騙且造成損失，相關法律責任應如何釐清？林宜敬回應，資安事件多為多重漏洞串聯所致，責任認定仍需透過司法程序釐清，但面對詐騙猖獗，政府更應從源頭強化防護，而非僅仰賴事後補救。

立委建議，主管機關應儘速召集LINE與台灣大哥大等相關業者進行跨平台檢討，全面檢視驗證機制與資安流程，建立更嚴密的防護措施，以防止類似事件重演。

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