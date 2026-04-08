台灣邦交少卻全球影響力驚人 外媒曝中國「甜言蜜語」快崩了

外媒指出，台灣正式外交夥伴雖有限，但其影響力不容小覷。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國長期依「一個中國原則」，鼓勵各國改與北京建交。報導指出，台灣正式外交盟邦雖有限，但其影響力不容小覷。隨著台灣在全球經濟與半導體產業中的關鍵地位愈發重要，每一個外交夥伴都具有象徵性與戰略意義，而對美國及其多數盟友而言，維護台灣的國際空間，也已成為抗衡中國影響力擴張的戰略一部分。

外媒報導，以「一中原則」的論述，不斷威嚇及打壓台灣的國際空間，鼓勵各國改與北京建交。2023年宏都拉斯轉向與中國建交，被北京視為孤立台灣外交的又一成功案例。然而，這一決定的持久性如今受到質疑。

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當時宏都拉斯政府表示，此舉將帶來中國投資、貿易擴張及發展融資，但不到三年，政治共識已明顯動搖。宏都拉斯現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在2025年總統競選期間曾多次表示，將檢討與台灣斷交的決策，並重新評估對中國的外交立場。

報導指出，阿斯夫拉上任兩個月後，阿斯夫拉政府尚未對外交承認作出正式宣布，顯示宏都拉斯正在謹慎觀望，任何政策調整可能是循序漸進，而非突然翻轉。

宏都拉斯的外交抉擇可能受到外部力量影響。對宏都拉斯而言，美國是最大貿易夥伴，也是主要移民目的地，居住在美國的宏都拉斯人寄回國內的匯款約占國內生產總值4分之1，使兩國經濟高度綁定。

近期，阿斯夫拉與美國前總統川普於「美洲防護盾」峰會會晤，討論移民、貿易及安全合作，凸顯美國在宏都拉斯外交決策中的重要性。此外，美國前國土安全部長諾姆（Kristi Noem）隨後訪問宏都拉斯，並計畫帶領商界代表團前往投資，顯示美方願提供經濟誘因，影響宏都拉斯對華政策。

儘管外界揣測宏都拉斯可能重新靠近台灣，但宏都拉斯尚未完全與北京劃清界線。今年2月底，宏都拉斯外交部長Mireya Aguero仍會晤中國大使討論雙邊事務。不過僅一週，阿斯夫拉又出席了在邁阿密舉行的「美洲之盾」峰會，許多觀察人士對會晤的時機提出了質疑。

同時，宏都拉斯暫停了約20項與中國簽署的合作協議，包括談判近兩年的自由貿易協定，也尚未派駐新任大使前往北京。

國內產業與民眾的壓力也促使政府重新評估。宏都拉斯蝦類產業是重要出口部門，與台灣斷交後出口卻大幅下滑，2022年超過1億美元（約新台幣31億元）的出貨量，到2025年底僅剩約1600萬美元（約新台幣5.08億元）。

此外，宏都拉斯在台灣留學的學生及其家庭也呼籲政府重新考慮對華政策，因為台灣長期提供獎學金與技術培訓，建立了學術交流橋樑。部分家庭認為，2023年的斷交決定破壞了實質利益，阿斯夫拉政府也曾承諾將檢討此政策。

另一方面，當局正在審查近200名中國籍勞工進入宏都拉斯興建醫院的合法性，加強國內對中國政策的檢視。

目前，宏都拉斯尚未正式改變外交承認，然而，經濟失望、國內政治壓力與與美國重新互動的多重因素交織，對宏都拉斯而言，當前面臨的問題已不僅是是否延續與中國的關係，而是如何在美中戰略競爭日益激烈的世界中定位自己。美國與宏都拉斯的關係或許不是唯一考量，但可能成為阿斯夫拉政府做出最終外交決定的關鍵推力。

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