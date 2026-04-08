別再逼員工回辦公室！這家公司加碼補助全給 出勤率讓高層嚇到了

Superhuman靠著不是「懲罰不到辦公室的人」，而是「獎勵願意進辦公室的人」的策略，成功讓員工主動願意返回辦公室工作。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕遠端工作近期越來越難找到，在某些公司，如果員工不親自到辦公室上班，甚至可能面臨失去股權分紅或升遷機會的風險。不過提供包括Grammarly在內的AI生產力工具的新創企業 Superhuman ，選擇走另一條路，該公司不是懲罰不到辦公室的人，而是「獎勵願意進辦公室的人」，結果員工返回辦公室的成效相當顯著。

Superhuman在今年1月推出一套「工作方式計畫」，採取分級、自願參與模式，員工可選擇每週進辦公室2到5天。該公司全球員工超過 1500 人，首席人資長門德斯（Kenny Mendes）表示，自此計畫實施後，各辦公室的每日出勤率增加了 57%。而這套制度設計很直接，員工來辦公室的次數越多，獲得的福利就越多。

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這一系列福利包含通勤補助與健康津貼，支出範圍涵蓋育兒費、健身房會員、美食外送或居家清潔服務。在美國，每週進辦公室2天者，每季可領500美元（約1.6萬元新台幣）補助；若每週進5天，每季最高可拿到2000美元（約6.41萬元新台幣）補助。

門德斯說，從企業角度來看，「這筆錢花得很值得」，因為員工進辦公室後，生產力、投入度與問題解決效率都明顯提升。

Superhuman 在北美與歐洲共有8個主要據點，而這套制度最初只針對工程、產品與設計部門推動，後來逐步擴及全公司員工。目前，在辦公室通勤範圍內的員工，有75%選擇加入計畫，其中約3分之1選擇每週進辦公室4到5天。

其實，Superhuman一開始也走過「強制返回辦公室」的老路。

門德斯是在2025年1月、Superhuman把新創公司Coda給併購後才加入的，當時Superhuman曾試圖統一返回辦公室政策，而他被「交接」了這項任務。在2024年4月，公司政策曾要求工程師每週至少進辦公室2天，但最終效果不佳。

門德斯坦言：「這個政策是失敗的。」半年後，出勤率依然偏低，辦公室空蕩蕩，員工甚至直接反映：「來公司也沒意義，因為根本沒人在。」

這讓管理層相當挫折。尤其公司有70%員工其實住在可通勤距離內，但辦公室氣氛卻像「機場候機室」：人雖然在辦公室，但彼此沒有互動，只想趕快離開。面對這番困境，門德斯向行為科學家利維（Jon Levy ）尋求建議，轉而將策略重點放在「讓員工想來辦公室」而非「強制要求」。

門德斯說，過去要員工一週來2天都很困難，「那能不能反過來，讓他們願意自己選擇來5天？」於是新的制度不只是加碼補助，更重視「溝通與體驗」。

公司先透過座談會，向員工說明職場變化與未來方向，強調團隊合作需要信任與連結，而面對面互動仍是關鍵。同時，公司也直接詢問員工為何不想進辦公室。結果發現，多數原因其實很現實，如停車費太貴、座位不好用、環境不方便。

門德斯強調，重點不是「花錢買出勤」，否則員工只會用「值不值得來」的心態計算，而是消除摩擦點，讓進辦公室變得輕鬆自然。為提升吸引力，公司也同步調整辦公環境，如調整辦公桌從5英尺（約1.52公尺）改為4英尺（約1.21公尺）以增加辦公密度，讓辦公室更有「人味」，更進一步提供每日午餐與社交時間，刻意營造交流機會，而不是各自埋頭工作。

制度上線後，公司也關注一個關鍵問題：員工是否會真的照自己選的天數進辦公室？結果顯示，員工遵守自己選擇的返辦公室日程，出勤率達 85%，門德斯坦言：「我對這個計畫的效果感到非常驚訝。」

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