焦點股》光寶科：買盤回神 帶量攻漲停

光寶科受惠於美伊停火兩週消息公佈，加上市場期待3月營收大幅優於去年同期表現，在買盤搶進之下，今日股價亮起紅燈。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於美伊停火兩週消息公佈，加上市場期待3月營收大幅優於去年同期表現，在買盤搶進之下，光寶科今日股價亮起紅燈，截至上午9時41分暫報漲停價156.5元，成交量1萬3179張，尚有682張漲停價委買單尚未成交。

在AI運算平台高速擴張的浪潮下，光寶科後續目標深化與生態系夥伴的技術合作，以次世代運算架構為設計核心，切入高效能GPU與AI加速架構的供電優化。管理層透過輝達（NVIDIA）今年舉辦的GTC大會，向市場釋出多項AI資料中心的前瞻解決方案，聚焦助攻客戶加速部署兆瓦級AI資料中心，加以應對AI時代日益增長的算力與能源管理挑戰。

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光寶科表示，集團此次釋出的先進解決方案，應用範圍涵蓋輝達 Vera Rubin、次世代架構的高效能電源、先進機櫃以及液冷系統，以種類來看，包括800 VDC Power Rack（高壓直流降壓電源機櫃）、110 kW Power Shelf（機架式電源）、2.1MW in-row CDU（櫃列式冷卻分配單元）、power brick（電源模組）與液冷系統等，力求符合AI時代之下，市場對高能效、高功率密度與營運韌性的結構性需求。

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