創見3月營收月增78.6％，第1季營收創新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）今日公佈2026年3月單月營收為新台幣56.8億元，月增78.6%，年增3.8倍，累計第一季營收達新台幣136.3億元，創單季營收歷史新高紀錄。創見今股價以242元開出，盤中最高249.5元，截至9點31分，股價來到243元，上漲9.5元、漲幅逾4%。

創見2月受春節假期及工作天數，營收為31.8億元，3 月在市場需求轉強及整體供應鏈緊湊的帶動下，營收回升至56.8 億元，月增長約78.6%，並較去年同期顯著成長，第一季累計營收已達去年全年營收的79.6%，營運規模呈現顯著增長，也超越歷年各季營收表現。

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創見表示，今年首季營收成長主要反映了全球記憶體市場需求暢旺，進而帶動整體出貨表現。公司憑藉穩健的供應鏈管理能力，市場供應受限之際，可持續滿足客戶需求。展望未來，創見將密切觀察全球市場供需趨勢，彈性調整營運策略，以維持長期穩健發展。

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