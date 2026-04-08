焦點股》臻鼎：最低價ABF 資金轉進

臻鼎二度上修資本支出，股價飆掛牌天價。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）已與多家關鍵客戶就未來世代高階AI產品需求取得長期合作共識，臻鼎決定二度上調今年資本支出至超過800億元，布局關鍵產能以滿足客戶需求並強化長期成長動能，臻鼎的IC載板營收在高階應用推動下加速成長，3月年增逾70%，刷新單月紀錄，臻鼎為目前盤面最便宜的ABF股，今日台股強勁反彈，臻鼎早盤股價衝上漲停，漲停價247.5元，創下掛牌新天價。

截至9:23分左右，臻鼎股價緊鎖漲停價247.5元，成交量逾2.15萬張，漲停委買張數逾400張。

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臻鼎3月合併營收為154.43億元，月增31.76%、年增7.18%，創下歷年同期新高，第一季營收達407.28億元，年增1.61%，亦刷新歷年同期新高。臻鼎表示，第一季已明顯看到高階AI應用成為公司成長的核心驅動力，伺服器/光通訊與IC載板兩大業務合計營收占比已接近20%，產品組合持續朝高階化發展。

展望未來，自第二季起，隨著客戶下一世代平台陸續進入量產，伺服器/光通訊業務動能將逐季放大，IC載板亦將受惠AI算力相關強勁需求而逐季成長，公司持續看好今年將成為新一輪高速成長周期的啟動年。

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