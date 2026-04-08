川普「1決定」讓黃金大飆漲！超關鍵價位曝光

黃金上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（7日）黃金價格上漲了1.2%，在美國對伊朗設下最後期限截止前不到兩小時，美國總統川普週三（8日）最新表示，他已同意暫緩對伊朗基礎設施的預定攻擊，為期兩週，黃金價格週三於川普宣布暫停對伊朗攻擊後續漲。

《路透》報導，黃金現貨價上漲2.3%，報每盎司4811.66美元；6月交割的金期貨上漲3.3%，報每盎司4840.20美元。

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川普表示，美國方面已同意暫停攻擊兩週，並收到了伊朗提出的十點建議，他稱之為談判的可行基礎。此前川普曾警告德伊朗必須重新開放荷姆茲海峽，否則將面臨美國的報復。

獨立金屬交易員Tai Wong表示，「這是一波倉促的反彈，伊朗是否會遵守協議還有待觀察。對於黃金而言，200日均線4930美元和5000美元將是關鍵阻力位；同樣的，白銀價格在80至81美元區間也很重要。」

黃金年初走勢強勁，但自2月28日伊朗戰爭爆發以來，已下跌超過8%。

另一方面，市場密切關注預定週三發布的聯準會（Fed）3月會議記錄。此外，美國個人消費支出（PCE）數據將於週四公布，消費者物價指數（CPI）將於週五發布。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲4.3%，報每盎司76.08美元。

現貨鉑金上漲2.4%，報每盎司2004.95美元。

現貨鈀金上漲2.1%，報每盎司1500美元。

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