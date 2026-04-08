美伊停戰國際油價回落 龔明鑫：民眾勿恐慌囤貨塑膠袋

經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫8日上午出席立法院經委會備詢，提到7日與30家商圈代表會談，嘉義代表有特別反應塑膠袋短期，經濟部會協助協調原有通路商，或改以新通路供應，目前塑膠袋平價料源已增加、供應無虞，但必要時不排除再新增平價料源。

龔明鑫指出，嘉義代表說明塑膠袋仍有短缺，主因是當地習慣的供應商並非目前合作的振宇五金或小北百貨，經濟部會協助協調原有通路商，或改以新通路供應，還是要尊重地方商圈決定。

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龔明鑫也提到，塑膠袋總供應量充足，呼籲民眾勿恐慌囤貨，他指出，目前全國塑膠袋原料的總供應量已由2.2萬噸提升至2.75萬噸，呼籲消費者與商家按需購買，無需求提前囤積，也不需要限量，且大部分的大賣場也沒有限購塑膠袋。

也因美伊確定停戰兩星期，他說，國際油價從高點回落至每桶90幾美元，是正面消息。龔明鑫也說，6月天然氣採購需求原本就剩不到1/3，若情勢持續穩定，將有助降低採購成本。

至於中油財務困難，龔明鑫也說，行政院院長已指示就中油因吸收價差造成的財務壓力，從三方面提供協助：專案融資、預算撥補、增資；三項措施已同步啟動，以支持中油營運與未來投資。

目前也已確定至九月底電價維持不變，經濟部責成台電採購麥寮電廠，龔明鑫回應，首要目標是穩定物價，且兼顧台電承受能力，台電採購麥電目前僅規劃三個月時間，十月電價是否調整將視後續情勢而定。

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