快學起來！中產階級最終致富的6個習慣。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾十年，中產階級的生活發生了翻天覆地的變化，根據皮尤研究中心的數據，截至2023年，中產階級僅佔美國人口的一半多一點（51%），低於1971年的61%，許多人都在想究竟要做些什麼才能致富，理財專家表示，只要養成正確的習慣和思考模式，並非不可，而明智投資、尋找更多賺錢方法等6個習慣，是中產階段最終致富的途徑。

《GOBankingRates》報導，Aquilance營運長里德表示，對於那些感覺被困在中產階級的人來說，要實現財富飛躍似乎幾乎是不可能的，幸運的是，通往財富的道路上有一些切實可行的步驟，而以下6個習慣，是累積持久財富的秘訣。

請繼續往下閱讀...

1.尋找更多賺錢的方法

如果你的家庭收入低於10萬美元（約新台幣317.9萬），而且你只是勉強維持生計，那麼如果不先提高收入，就很難累積財富或騰出資金進行投資。

里德說，對於剛開始積累大量財富的人來說，在過度考慮投資之前，或許應該先專注於尋找最大化收入的方法。持續增加收入才是大多數人首先應該關注的重點。

提高收入可能意味著在工作中尋求晉升，甚至尋找新工作來增加薪水。他說，那些積累財富的人通常會非常努力地在目前的工作中取得優異成績，而且他們通常會為獲得下1次晉升做好規劃。

在如今蓬勃發展的零工經濟中，探索副業或多種收入來源來補充收入也是值得的。

2.尋找1位導師

導師可以幫助你確定成功的職涯道路可能是什麼樣的，並在整個過程中提供支持和鼓勵。

里德說，當你找到1位與你合拍的導師時，要多問問題，並且虛心接受指導，他們的建議或許會為你打開你從未想過的大門。

3.像菁英運動員一樣對待生活

擁有優秀導師的另一個好處是，他們可以幫助你改變金錢觀念，並保持你的動力。里德說，心態是大多數人面臨的最大障礙，我告訴人們在工作中要像精英運動員一樣思考，把工作當作1場重要的比賽，力爭贏得每一刻、每1天。無論你是選擇走創業之路，還是更喜歡為別人工作累積財富，這個道理都適用。

4.明智投資

當你的收入增加到足以支付日常開支的程度時，就應該專注於有策略地儲蓄和投資了，與財務顧問交談可以幫助您確定風險承受能力，避免詐騙或風險過高的投資，並將您的資金投入到可以隨著時間推移而增值的地方。

5.向慈善機構捐款

作家兼勵志演說家齊格勒曾說過1句名言：“只要你幫助別人得到他們想要的東西，你就能擁有你想要的一切。”

里德說，你應該把時間和金錢投入到能夠激發你的熱情，並讓世界變得更美好的非營利組織中。這不僅有助於將你的金錢觀轉變為富足的心態，也能幫助你看到金錢更深遠的意義。畢竟，對大多數人來說，金錢本身並非最終目標，而是金錢能讓你實現的成就，包括改善你自己和他人的生活。

6.避免生活方式蔓延

隨著投資和銀行帳戶的成長，你可能會忍不住花更多的錢，無論是為了自己的舒適和享受，還是出於想要跟上鄰居和同事步伐的感覺。

里德說，我看到的最大問題是人們覺得自己理應享有某種生活方式，當每個人都開新車時，你自然會覺得自己也應該擁有1輛新車。

然而，汽車貸款，尤其是高利率的汽車，會比你累積財富的速度更快地消耗你的財富。同樣，購買超出你實際需求的房子、名牌服裝、運動鞋、包包或其他會佔用你更大財務目標資金的消費，也會造成類似的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法