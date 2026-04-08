建築業刮寒風糾紛增加 承包商、民眾要提高警覺

建築業刮寒風糾紛增加。（取自臉書屏東大小事）

〔記者葉永騫／屏東報導〕建築業近期大環境不佳，少數廠商出現財務狀況，讓相關的建築廠商紛紛調整經營策略，近期屏東傳出多起下游承包商與建商間的紛爭，不但po文在臉書，甚至告上法院，屏東土木工程陳姓包商表示，建築業界商家良莠不齊，詐騙、欠債、工程不修繕的情況時有所聞，尤其是環境不好的時候更要注意廠商的信譽，以免被騙受害。

最近網路出不少建築糾紛，有人因為工程問題po網指控商家或是點名哪一個廠商詐騙不還錢等，雙方甚至打官司上法院，因此最近想承包工程、購屋、修繕的民眾或廠商都要特別的注意，別以為便宜就好。

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屏東資深的陳姓土木工程包商指出，建築相關工程的項目相當多，他曾經多次與包商、建築師、工程人員發生財務糾紛，有的是不付工程款、有的是直接落跑，讓他損失慘重，因此他建議廠商或民眾找合作廠商時一定要注意信譽良好的商家，以免工程做一半不付錢或者落跑找不到人，事後上法院也很難拿回損失的金額，只有浪費時間和精力。

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