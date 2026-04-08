台灣成關鍵推手！解密全球貿易創紀錄背後內幕

全球貿易在2025年突破35兆美元（約新台幣1112兆元），但其中3分之1的成長來自人工智慧（AI），並主要集中台灣、南韓等國家。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易在2025年突破35兆美元（約新台幣1112兆元），但其中3分之1的成長來自人工智慧（AI），並主要集中台灣、南韓等國家。

根據聯合國貿易和發展（UNCTAD）數據顯示，2025年全球商品貿易成長7%，首次超過35兆美元，而麥肯錫全球研究院（McKinsey Global Institute）進一步拆解成長來源時，發現約3分之1的全球貿易增量，竟來自為AI資料中心打造的半導體、伺服器與網路設備。

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分析顯示，與AI基礎建設相關的貿易在1年內暴增近40%。這顯示出一個結構性轉變：全球貿易已不再由傳統商品主導，而是高度依賴一條集中且技術密集的供應鏈。

回顧2020年，AI資料中心設備在全球貿易中仍占極小比例。然而，2022年11月ChatGPT問世，成為需求爆發的轉折點。在短短3年間，對AI晶片、高效能伺服器與網路基礎設施的需求，以傳統經濟模型難以預測的速度成長。

2025年全球半導體市場規模達7720億美元，年增22.5%；預計2026年將進一步跳升至9750億美元，快速逼近1兆美元大關。其中Deloitte預測，生成式AI相關晶片在2026年將創造約5000億美元營收，占全球半導體市場近一半。

美國主導AI需求 但硬體仰賴亞洲供應鏈

在2025年全球新增資料中心容量中，美國約占一半。全球超大型資料中心（hyperscale）數量達1136座，且平均規模持續擴大。亞馬遜、微軟、Google與Meta等企業，在2025年的資本支出達3100億美元，高於2024年的2100億美元，這波投資帶動美國AI設備進口在1年內暴增66%。

然而，美國本土製造的硬體比例有限：先進晶片由台灣生產，記憶體來自南韓，組裝則主要在東南亞完成。

台灣、南韓掌握核心技術

台灣已成為全球半導體製造樞紐，光台積電（TSMC）市占率就超過60%。而根據國際半導體產業協會（SEMI）指出，2025年前7個月台灣半導體設備投資年增134%，為全球最高。

目前台灣在AI晶片技術上領先其他國家約2至3年。

另一方面，南韓則掌握記憶體命脈，三星與SK海力士合計生產全球約75%的DRAM。三星2025年第三季半導體部門營收達26.7兆韓元，主要受HBM3E記憶體量產帶動；SK海力士同期營收達175億美元。兩家公司已推進HBM4開發，預計2025年底量產，2026年產能已被預訂。

展望2026年，全球半導體市場正快速邁向1兆美元（約新台幣31兆元）規模，前十大晶片製造商總市值已達9.5兆美元。然而，關鍵產能高度集中於台灣，使台灣成為全球最重要、同時也最敏感的科技戰略據點之一。

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