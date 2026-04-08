不想砸錢養車！專家勸8款「燒錢黑洞」二手車不要買

不想砸錢養車！汽車專家勸8款「燒錢黑洞」二手車不要買。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕在尋找可靠且價格合理的車輛時，許多人會選擇二手車，不過，專家表示，有些二手車存在變速箱有問題、做工品質存疑或維修、貶值等高風險，若不想買來修，福特Escape、BMW X5等8款二手車，最好不要買。

《GOBankingRates》報導，幾位汽車行業專業人士，針對市面上二手車進行評估，並點名以下8款車，弊大於利，建議避開購買。

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飛雅特（Fiat）500

二手飛雅特汽車已經成為購車者後悔不已的選擇，以至於它還有一個不太好聽的縮寫：「Fix It Again Tony」（修不好，東尼）。 Automoblog執行主編卡爾安東尼表示，多年來，飛雅特在美國的可靠性和品質評級，包括《消費者報告》和 JD Power 等行業機構的評級，都低於預期。

如果你打算購買二手飛雅特，陶瓷塗層公司Ceramic King Coatings創始人兼執行長利蘭瓊斯建議，最好避開2012年至2016年款的飛雅特500車型。瓊斯表示，除了其他問題外，這些車輛可能有離合器故障和高昂維修費用等風險。

福特（Ford）Escape

CFR Classic銷售和市場總監吉蘭達表示，二手Escape普遍存在變速箱問題，例如抖動和頓挫，另還有1個主要問題就是懸吊，需要經常維護。

福斯（Volkswagen）Eos

即使福斯汽車在2015年停產了 Eos，它仍然是最不值得購買的二手敞篷車之一。

吉蘭達表示,，這款車容易出現機械故障，尤其是電動車窗和敞篷車頂的機械裝置，導致維修成本很高。車主們也反映出懸吊系統經常出現問題。

克萊斯勒（Chrysler） 200

根據Cars.com報道，克萊斯勒公司已召回部分2015款克萊斯勒200車型。此次召回的原因包括電氣系統線路問題和電力系統故障。瓊斯補充說，這些二手車還存在引擎和速度控制系統的問題。

BMW

你或許覺得買一輛二手BMW就能讓所有人刮目相看，但瓊斯不建議購買二手BMW，無論年份如何。

瓊斯說，這些車的成本簡直高得離譜，保養和維修費用都高得驚人，更別提如果你想買延保服務了。以我的經驗來看，它們只會不斷地帶來各種問題。

以下是一些汽車專家建議您盡量避免購買的二手BMW車型：

BMW 550i（2011-2013 年）： 該車型4.4L雙渦輪增壓V8引擎（N63）是高油耗和昂貴故障的常見原因。

BMW 745i/750i（2002-2008 年）： 這幾代7系列車型以複雜且容易出故障的電子設備、有問題的iDrive系統以及 V8 引擎問題（如漏油和氣門桿油封故障）而聞名。

BMW X5 （2000-2006）： 第1代X5以許多機械問題而聞名，尤其是V8車型的變速箱問題、電氣問題和空調故障。

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