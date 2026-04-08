堅持靠退休金生活！8旬老婦因「1拒絕」被現實狠打臉

堅持靠月退生活！8旬老婦因拒絕與女兒同住，後果被現實打臉。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕85歲老婦靜江（化名）每月靠13萬日圓（約新台幣2.6萬）維生，隨著物價上漲，女兒美香憂難以獨居，請母親搬來同住，然母親總拒絕說「別擔心，我很好」，直到某日母親在浴室滑倒無法獨自站立，狠狠被打臉，母親才低頭說，我不想成為你的負擔。

日媒報導，高橋靜江自丈夫過世後，獨自1人在東京1棟老舊的公寓大樓裡生活了15年。她的大女兒伊藤美香（化名）住在離她家大約1小時車程的地方。

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由於母親的退休金，包括她自己的退休金和遺囑退休金，每月約13萬日圓，隨著生活成本的不斷上漲，很難想像她還能過著舒適的生活，美香很擔心她，每隔3天就打電話問候她，每次母親都笑著回答：「你不用這麼擔心，我很好。」這是她一貫的回答，然而擔心母親獨居會有遇到很多麻煩，於是要求母親搬來一起住，但母親總是拒絕，說：「別擔心。」

直到某個工作日的晚上，母親在浴室裡滑倒，無法獨自站立，她敲了敲更衣室的牆壁，提醒隔壁房間的住戶出了事，當天深夜，美香接到鄰居的電話後趕回家，發現母親坐在地上，動彈不得。

在醫院裡，美香問：「為什麼不早點告訴我你的腿越來越無力了？你怎麼能把我1個人丟下，直到鄰居來幫忙？」母親則低頭回答說：「你有自己的家庭。我覺得身為父母，我有責任向你證明，我可以獨立生活到最後一刻，我不想成為你的負擔」。

現在，母親每週會去幾次日間照​​顧中心，美香也會去探望母親，幫她準備餐點和洗澡，而她們以前那種輕鬆的聊天少了，現在的話題大多是一些實際問題，例如長期照護保險的辦理流程，以及母親因給她添麻煩而道歉之類的對話。

專家表示，這種出於相互體諒而保持的距離，例如“我不想給父母添麻煩”和“我想尊重父母的獨立性”，實際上會在需要照顧時成為溝通的障礙，為了避免這種情況，子女最好在在父母身心健康時，就未來的照顧和住房問題達成具體協議至關重要。

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