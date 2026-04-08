川普是否正在把亞洲讓給中國？日媒1句話揭「中國」正成為避風港

日媒指出，伊朗戰爭揭能源現實，亞洲部分國家轉向中國供應鏈。圖為美中領導人川普和習近平。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去十多年來，亞洲與非洲的開發中國家對中國的依賴始終抱持警戒，擔心債務陷阱、政策壓迫與隱性成本，但當真正的危機來臨，這種邏輯卻被徹底顛覆。外媒報導，自2月底美國與以色列對伊朗開戰後，全球重新評估風險，結果卻顯示，相信「美國秩序」能提供穩定的國家反而陷入了困境，另一邊選擇與中國深化經貿與基建合作的國家，則展現更強的韌性。

以巴基斯坦為例，這個高度依賴能源進口、且多數能源需經過荷姆茲海峽的國家，理應在能源價格衝擊下陷入危機。背負高達1300億美元（約新台幣4.1兆元）外債與長期經常帳赤字的經濟體，過去只要遭遇外部衝擊，往往迅速陷入向國際貨幣基金求援、大規模停電與社會動盪的惡性循環。

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這次中東局勢，巴基斯坦政府除了調漲燃料價格，並安排每日2-3小時限電，倘若液化天然氣供應持續吃緊，電力系統仍可能承壓，但該國整體經濟並未像過去那樣失控。與俄烏戰爭初期相比，巴基斯坦的表現甚至可說「異常穩定」。

報導指出，此次情況與往年不同，關鍵來在於中國製造的太陽能板。巴基斯坦充分利用中國的過剩產能，民間大規模轉向太陽能發電，自2024年以來，每年進口約17吉瓦的太陽能板。如今，已有4分之1的家庭安裝了太陽能電池板。

更重要的是，當地政府幾乎不需要額外補貼，只是選擇不阻擋中國的過剩產能，並維持低關稅，讓成本快速下降，太陽能板價格在一年內下跌約6成。分析師指出，中國對產業補貼原本是為了支撐產能，卻意外成為其他國家能源轉型的「隱形資金來源」。結果是，數百萬戶家庭得以快速電氣化，並降低對進口能源的依賴。

相較之下，那些選擇保護本土產業、限制中國廉價太陽能產品的國家，反而在能源轉型上進展緩慢，也在這波中東動盪中顯得更為脆弱。

此外，尼泊爾已成為全球電動車滲透率最高的國家之一、僅次於挪威，主要原因同樣來自中國製低價電動車的大量輸入。這讓尼泊爾對油價波動的敏感度大幅降低，而支撐這些電動車運行的電力，則來自部分由中國融資建設的水力發電系統。

對開發中國家的決策者而言，這些案例釋出一個明確訊號，「押注中國」，未必是高風險選擇。尤其是在非洲撒哈拉以南地區，中國太陽能設備的進口近年快速成長。當選項變成「可預測的中國」與「難以預測且以自身利益為先的美國」，許多國家的答案其實不難理解。

當然，這種轉向並非沒有風險，中國已多次顯示，會將供應鏈優勢轉化為地緣政治工具，例如在稀土與磁性材料領域的出口控制。因此，完全依賴中國同樣存在潛在風險。

但眼前的對比已經相當明顯：那些相信美國主導的開放貿易秩序能提供安全保障的國家，正在承受衝擊；而那些願意承擔風險、導入中國供應鏈與基礎設施的國家，反而展現出更強的抗壓能力。

日媒指出，如果中東局勢最終未積極維持荷姆茲海峽的開放，而川普選擇從波斯灣抽身，這種趨勢只會進一步強化，屆時全球可能得出一個更殘酷的結論：美國可以影響能源供應，但不一定承擔後果；中國則提供讓各國「不必依賴美國」的技術與基建。這樣的結果，對美國而言，將不只是戰略挫敗，而是更深層的地緣政治退場。

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