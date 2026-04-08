「石油美元」50年體系被鬆動？外媒揭 : 「這國」轉向是關鍵轉折點

外媒指出，伊朗戰爭放大裂痕，石油美元地位受挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列對伊朗的戰爭凸顯了「石油美元」的強勢，石油美元是美國在全球貿易中佔據主導地位的基石，但經濟學家卻警告，這種貨幣體系多年來一直在逐漸瓦解。外媒指出，2年前沙烏地阿拉伯悄悄終結了一項維繫全球經濟50年的關鍵安排 :「石油美元」體系；就在此後，伊朗戰爭爆發後，讓這套體系的裂縫瞬間被放大。

據報導，1970年代初金本位崩解後，全球其實並沒有失去「錨」，而是換了一個：石油。所謂的「石油美元」，源自Henry Kissinger與沙烏地阿拉伯之間的秘密協議：沙國以美元計價出售石油，換取美國的安全保障與軍事支持，這個安排確保美元在全球貿易中的主導地位延續了半個世紀。

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但如今，隨著伊朗戰爭升溫與中國推動「石油人民幣」，這套體系的根基正受到前所未有的挑戰。

美國與以色列對伊朗的軍事行動，讓石油美元再次成為焦點，這套機制長期以來是美國掌控全球貿易的重要基石，但經濟學家指出，其實早在多年之前，體系邊緣就已開始鬆動。2020年代，被視為自1974年以來全球與美元關係最大的一次轉折，而伊朗戰爭的每一天，都在加深這些裂痕。

專家指出，現今美元仍然強勢，但已不再是唯一選項。

回顧歷史，1974年美國在Richard Nixon政府時期，與沙烏地達成協議，要求石油交易必須以美元進行。這一安排不僅確保了美元需求，也讓產油國將盈餘資金投資於美國國債，而全球各國購買石油時也必須使用美元。這種循環，打造出一套極度偏向美元的貨幣體系，並維持超過50年。

目前，包括沙烏地、卡達、阿曼、巴林與阿聯等海灣國家，因貨幣與美元掛鉤，累積約8000億美元（約新台幣25.4兆元）的外匯儲備需求，而海灣國家的主權基金更有超過2兆美元（約新台幣63.5兆元）投資於美國資產。但，美伊衝突正暴露這套體系的弱點。

據報導，伊朗在衝突初期就封鎖了荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），全球約20%的石油供應需經此通道。業界傳出，有部分船隻若以人民幣支付石油，仍可獲准通行。

但事實上，在這場戰爭爆發之前，海灣國家就已逐步分散貿易夥伴，開始以非美元貨幣進行石油交易，定義上已動搖石油美元的核心原則。數據顯示，美元在全球外匯儲備中的占比，已從1999年的71%下降至目前約57%，創下25年新低。

分析師指出，中國被認為，是這波「去美元化」的最大受益者。2024年，沙烏地並未續簽以美元作為唯一石油定價貨幣的承諾；2023年更與中國簽署700億美元（約新台幣2.2兆元）等值的貨幣互換協議。同時，沙國央行也參與了mBridge區塊鏈支付平台，允許貨幣之間直接交換。

這背後反映的是經濟現實的改變：中國已取代美國，成為沙烏地最大的石油買家。當貿易重心轉向人民幣，但結算仍依賴美元時，矛盾就開始浮現。雖然目前大多數交易仍以美元進行，但替代選項的「門」已經打開。

但石油美元的弱化並非近期才出現，早在2010年代，俄羅斯遭到美國制裁後便開始去美元化，與中國建立大規模貨幣互換。伊朗在2018年再次遭受制裁後，也進一步轉向以人民幣出售石油，如今中國已占其石油出口的9成。

德意志銀行指出，伊朗戰爭將進一步強化伊朗與中國的經濟連結，進而推升人民幣地位。甚至有報告指出，荷姆茲海峽的通行權，可能與是否以人民幣支付石油掛鉤。這場衝突，可能會被歷史記為石油美元體系開始鬆動、石油人民幣萌芽的關鍵時刻。

更廣泛來看，這種變化正在影響全球貿易結構。雖然美洲跨境交易中仍有超過9成使用美元，但在亞太地區約為7成，歐洲則僅約2成。儘管不會立即摧毀整個體系，但已讓各國開始思考：是否應該完全依賴美元？

中國顯然正在為此布局。作為全球最大石油消費國之一，中國每日消耗約1500萬至1660萬桶石油，占全球約15%至16%。2018年，中國成立上海國際能源交易中心，提供非美元計價的能源交易體系。

從海灣國家的角度來看，使用人民幣並非政治選擇，而是商業邏輯；但對中國而言，這是建立未來金融體系的基石。同時，中國也大舉投資再生能源，其太陽能發電能力已接近美國的4倍，試圖在未來「去石油時代」仍維持主導地位。

相較之下，美國電網基礎設施老化，甚至可能影響其AI產業擴張能力。中國的策略很清楚：不只是能源消費者，而是要成為工業與科技強權，最終建立屬於自己的貨幣與金融體系。

如今，石油美元正站在關鍵轉折點。如果伊朗能在戰爭中維持韌性，並持續掌控荷姆茲海峽，將向世界證明：美元之外，確實存在另一套可行的體系；反之，若美國重新掌控海峽，石油美元仍將維持主導地位。

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