每週只花20小時經營！高中老師副業年收320萬元、創業心路全公開

可沖式濕紙巾品牌「Stall Mates」2025年創下逾380萬美元（約1.21億元新台幣）營收。（圖擷取自Stall Mates官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約州尤寧戴爾（Uniondale）一名高中老師柯瑞（Kevin Corey），不只在課堂上教學生企業經營，更靠副業「Stall Mates」可沖式濕紙巾品牌，讓自己年薪多出10萬美元（約320萬元新台幣），該品牌從最初1萬4000美元（約44.9萬元新台幣）種子資金起家，如今每年銷售近25萬件產品，2025年更創下逾380萬美元（約1.21億元新台幣）營收。柯瑞更將自己創業的高低起伏全都帶回課堂，教學生「失敗也是一種學習」。

《CNBC》報導，現年41歲的柯瑞是可沖式濕紙巾品牌「Stall Mates」的共同創辦人兼總裁，他的學生幾乎是「第一排觀眾」，親眼見證柯瑞與共同創辦人席普夫（Greg Schipf）如何經營這門生意。柯瑞表示：「不論是每一次成功或挫敗，包括現在的關稅問題，都是很好的教材，我都可以帶回教室和學生分享。當學生問『為什麼價格在上漲？』時，我更容易解釋，因為我可以直接拿出發票給他們看。」

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柯瑞與共同創辦人席普夫在創業前，曾在紐約長島從事泳池清潔工作。經常使用公共廁所、發現廁所常缺衛生紙，讓他們萌生「隨身攜帶濕紙巾」的點子，成為創立Stall Mates的起點。

他們將積蓄投入首批產品生產、商標註冊及品牌設計，並於2013年在紐約州伊斯利普（Islip）成立公司，隔年柯瑞開始在尤寧戴爾的高中任教，因此他的學生一路追蹤這個品牌的成長歷程。

2人起初，以1萬4000美元種子資金起家，生產10萬片濕紙巾進行銷售，卻花了整整9個月才售完。如今Stall Mates每年銷售量已接近25萬件，包括隨身包與盒裝產品，主要透過亞馬遜及沃爾瑪、Grove Collaborative等線上通路銷售。

Stall Mates自2015年起即實現獲利，2位創辦人每年各自從公司領取10萬美元薪資，尚未包含股東分紅或獎金；而大部分利潤則持續投入公司發展。

柯瑞回憶，創業過程並非一路順遂，如Indiegogo募資計畫失敗、自家網站銷售不佳，兩人幾乎耗盡資金。最後，他們決定2014年11月將產品上架亞馬遜「試試看。事後來看，Stall Mates可說是「在對的時間進入亞馬遜」，當年亞馬遜剛推出賣家應用程式，他們屬於較早期採用的商家之一，成功吸引買家關注，這讓公司在2015年營收達約30萬美元（約962萬元新台幣）。

柯瑞擁有商業教育碩士學位，並在創業1年後取得尤寧戴爾高中的全職教職。過去12年來，他的學生不僅對公司成長充滿興趣，也時常開玩笑說老師是在經營「濕紙巾公司」。如今柯瑞每週大約花20小時經營Stall Mates，多集中在夜間與週末，另外約40小時投入學校的教學工作。

除了每片濕紙巾的單位成本外，幾乎所有經營細節他都願意公開給學生，柯瑞說：「我們有一門課叫『商業數學』，我會讓學生知道，公司營收就算做到100萬美元（約3207萬元新台幣），也不代表你就能住豪宅、開名車。你還是得持續投入、持續成長。」

根據市場研究機構報告，2024年全球可沖式濕紙巾市場規模已達31億美元（約994億元新台幣）。

柯瑞表示，他教導學生將失敗視為學習機會，而非放棄的理由。如他與合夥人2020年曾註冊「Body Mates」與「Paw Mates」等商標，計畫推出身體用濕紙巾與寵物濕紙巾，並投入約7萬5000美元（約240.5萬元新台幣）進行產品開發，結果市場反應冷淡，2023年就終止了該計畫。

柯瑞說：「我會把這些經驗帶進教室，直接告訴學生，這就是我為失敗付出的成本。」、「但你還是得繼續往前走，並且傾聽消費者的聲音。我晚上經營公司，早上來上課，甚至第二節課就開始拿這些經驗教學。」

無論公司未來成敗如何，柯瑞希望學生能記住一件事：「你不能害怕失敗，因為即使在失敗的過程中，你其實仍在前進，也在學習。」、「這個道理，適用於人生的任何領域。」

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