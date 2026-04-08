川普TACO又來了！金價大暴漲 專家直言給「新目標價」

黃金又暴漲了！川普1句話金價漲151美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週三表示，他已同意暫停對伊朗基礎設施的襲擊計劃兩週，加上中國央行連續17個月購金，金價今再度大漲，一度來到每盎司4856美元，大漲151美元或3.2%，瑞銀表示，雖然短期金價可能面臨進一步盤整，不過，預估年底金價將達5600美元。

瑞銀策略師Joni Teves表示，儘管近期各國央行陸續出售黃金，但央行購金結構性並未轉變。

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他預計，今年央行將購買800至85噸黃金，僅比2025年約860噸略有下降，並認為不會出現結構性逆轉。

他指出，在過去15年央行建立黃金儲備的過程中,一些央行在某個月份偶爾出現拋售並不罕見，他進一步解釋說，央行傾向於在穩定條件下而非波動時期累積黃金,更願意在回調時買入,而不是追逐下跌的市場。

不過，隨著市場不斷重新評估地緣政治風險,黃金短期內可能面臨進一步盤整和震盪走勢,但他認為回調是買入機會。預計今年黃金均價將達到5000美元,並維持年底目標價5600美元。

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