川普突宣布與伊朗停火2週！國際油價直接雪崩

WTI期貨一度暴跌17%，跌破每桶100美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普（Donald Trump）表示，已與伊朗達成為期兩週的停火協議，並以立即且安全重啟荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）為前提後，美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨一度暴跌17%，跌破每桶100美元。

截至美東時間7日20點03分（台灣時間8日8點03分），5月交割的WTI原油期貨價格下跌超過16%，至每桶94.47美元；6月交割的布蘭特原油期貨合約下跌超過15%，至每桶92.21美元。

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川普在最後通牒截止時間前於「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期2週。」；川普此前於週二曾警告，若其要求未被滿足，「整個文明今晚將毀滅」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）週三發布的聲明表示，若針對伊朗的攻擊停止，將暫停其防禦性行動，並稱在與伊朗武裝部隊協調下，未來2週將確保船隻可安全通行荷姆茲海峽，相關安排將同步推進。

美國與以色列對伊朗的戰事，曾在3月推動油價出現史上最劇烈的單月漲幅，漲幅超過50%。

川普表示，美方已收到伊朗提出的10點方案，並稱其為具備可行性的談判基礎，同時指出各方已接近達成長期和平的最終協議。

IG市場分析師錫卡莫爾（Tony Sycamore）在報告中指出：「這是一個良好開端，可能為更長期、甚至永久性的重啟鋪路，但仍有許多不確定因素需要釐清。」

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