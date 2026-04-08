群聯全球首款「養龍蝦神器」熱賣 將與台商合推「龍蝦神機」

群聯電子全球首款「養龍蝦神器」熱賣，將與台商合推專案筆電桌機。（路透）

〔記者黃旭磊／台中報導〕龍蝦迷注意！群聯電子（8299）與台中市府簽署AI MOU合作計劃後，再推出全球首款「養龍蝦」獨家AI迷你主機解決方案，4月在中國電商平台上架兩小時就賣光，方案被稱為「養龍蝦神器」引起客戶追單，群聯強調，將與我國PC大廠合推整合方案，滿足台灣「龍蝦迷」對於AI應用需求。

台中市與群聯電子簽署「AI應用合作備忘錄（MOU）」，由群聯電子執行長潘健成協助開發台中1999，中府陳情整合平台相關AI應用，群聯接續推出「養龍蝦」獨家AI迷你主機解決方案，在中國電商平台京東上架，兩小時內銷售一空，群聯電子發言人呂國鼎說，近期就會與台灣PC大廠合作，包括華碩、宏碁及微星合推方案。

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這項方案被中部網友稱為「龍蝦神機」，呂國鼎強調，「養龍蝦」是裝在筆電或桌機專案，民眾可透過手機遠端遙控「龍蝦」，讓「龍蝦」幫忙訂去日本機票、房間，或餐廳、演唱會需搶票都會幫忙，簡單說就是AI代理人。

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