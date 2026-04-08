Touch Taiwan登場！友達、群創聚焦Micro LED與AI智慧座艙

CarUX攜手Pioneer於Touch Taiwan 2026大秀影音整合創新技術（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕年度盛事「Touch Taiwan 2026」於4月8日至10日在南港展覽館登場。今年面板雙雄友達（2409）與群創（3481）分別以「映現世界 透見未來」及「玩轉世界」為主題，展現由Micro LED、AI技術及智慧調光交織而成的次世代顯示生態系，全面搶攻智慧座艙、沉浸式娛樂及永續零售商機。

其中，群創旗下CarUX在去年併購日本Pioneer後，此次是雙方首度聯展。

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群創集團董事長暨執行長及CarUX董事長洪進揚表示，此次CarUX偕同Pioneer聯合展出的技術，可以看出我們在整合與綜效擴展上的速度與決心。在頂尖影音創新方案的推動下，我們將持續深化並定義次世代座艙使用者體驗（Pioneering in-Car User eXperience），進一步強化在全球汽車市場的競爭力。

群創在此次展覽中，首發高度整合的「智能座艙模擬系統」，將CarUX的顯示技術與Pioneer的頂級聲學整合，達成聲音與影像的無縫協作，並推出超高亮度發光顯示器與HUD異物偵測技術，強化乘車安全性與沉浸感。

另外，群創也將展出全球唯一「智慧調光遮陽板」及「智能調光車窗」，反應速度低於1秒，能依環境光線自動調整穿透率，大幅提升行車安全並阻隔99%紫外線。

在展區亦利用AI感知技術打造「巨型萬花筒」裝置藝術，參觀者可揮動魔杖控制畫面。同時，「裸眼3D數位換衣鏡」與榮獲金獎的27吋N3D顯示器，展現出零售與醫療教育的無限可能。

群創還將推出重量僅95公克的「極輕薄液晶顯示器」及可撓式手環顯示器，挑戰穿戴裝置的型態極限。

友達以Micro LED高亮度、廣色域與透明顯示優勢，打造54吋甜點／展示櫃，結合AI導入多元應用，將商品陳列與品牌資訊同框呈現。（友達提供）

友達集團今年以Micro LED技術為核心引擎，展示其在量產成熟度與場域部署的領先地位。

包括在現場打造高達5米的「Micro LED晶透之森」，利用透明拼接陣列結合子公司元豐新科技（YF Technology）的小間距解決方案，構築出具備視覺景深的沉浸式舞台。此外，更推出全球首款可彈性收捲的「Micro LED全捲式娛樂顯示器」，打破固定顯示形態的限制。

另外，在AI智慧移動與車聯網上，友達智慧移動整合人機介面與車用運算，首創「SatGlass」玻璃基板衛星天線，實現V2X即時通訊。透過CabConnect域控制器，支援多顯示器與AI功能協作，定義軟體定義汽車（SDV）的座艙體驗。

同時友達在垂直場域深耕， 旗下達擎（InnoDisk）聚焦醫療與零售。醫療方面展出「3D顯微手術影像解決方案」，協助醫師精準判別；零售方面推行「AecoRetail」綠色方案，以超低功耗彩色電子紙實現無紙化永續營運。

友達並開發出全球首款24吋800Hz超高刷新率電競顯示器，應對AI高負載運算需求。

透過友達與群創在Micro LED、智慧調光及垂直場域的全面佈局，也見證台灣顯示產業正從單純的面板供應商，轉型為引領全球AI實體化與永續生活的系統解決方案提供者。

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