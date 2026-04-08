台新證與元富證正式合併 吳東亮:現在合併是最好的時機

台新新光金旗下子公司台新證及元富證、台新期貨及元富期貨昨（6）日正式合併，今（7）日舉行合併茶會。圖為台新新光金董事長吳東亮（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金（2887）旗下子公司台新證及元富證、台新期貨及元富期貨6日正式合併，台新證券、台新期貨為存續公司，今（7）日舉行合併茶會。台新新光董事長吳東亮指出，台股總市值突破100兆元，成為全球第7大市場，去年上市櫃 IPO 達到996億元，「目前正是證券公司合併最好的時機」，合併後台新證經紀市占率為第4大。

吳東亮表示，去年台新證券與元富證券IPO與SPO的市佔率為市場第1，融資餘額市占率第3，經紀業務第4；兩家證券公司合併之後，在全台將有79個營業據點，包含55家分公司，還有24個共銷處，透過資源整合，能夠服務全國更廣大的客群，合併後，全台將有79個營業據點，金控將整合資源，服務更廣大的客群。

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台新證券及台新期貨6日召開董事會，台新證券由陳俊宏出任董事長、郭嘉宏出任副董事長、陳立國出任總經理。陳俊宏為現任券商公會理事長，耕耘證券市場逾20年，對於證券業務、市場文化相當嫻熟，郭嘉宏則為投行專才，將持續協助台新證精進在資本市場的佈局與創新。

此外，台新期貨則由黃正雄擔任董事長、林伯修擔任總經理，新經營團隊將展現「強強聯手」的氣勢，將加速資源整合，確保合併後的營運發揮最大經營綜效。

台新證券董事長陳俊宏表示，隨台股交易熱絡與投資工具多元化，台新證券與元富證券的「雙證雙期」同步整併，將顯著提升整體營運規模與市場影響力。台新證券與台新期貨亦將結合金控資源的協同效應，建構涵蓋證券交易與期貨避險的「一站式金融服務平台」。

未來，將持續以客戶為核心，在強化風險控管與合規治理下，提升服務品質並穩步擴大版圖，朝向兼具永續韌性與產業領導力的目標邁進，進而為提升臺灣資本市場的國際競爭力盡心力，推動產業良性競爭與創新發展。

台新新光金控子公司台新證券及元富證券、台新期貨及元富期貨正式合併，合併後整體規模與市場地位顯著提升，市佔表現可望進一步躍進，未來將結合金控旗下各子公司，打造更完整的服務平台，提供投資人更優質的投資服務。

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