消費者青睞電動車 外國品牌不堪虧損 恐被迫退出中國車市

德國福斯集團今年3月表示，由於2019年至2025年間Skoda在中國的銷量暴跌95%，計畫關閉Skoda在中國的業務。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，隨著中國消費者不再青睞汽油車，並轉向電動車，許多國際汽車品牌因銷售下滑和市占率萎縮，導致虧損不斷增加，可能被迫退出中國市場，或縮減業務規模。

分析師指出，繼福斯集團旗下品牌Skoda退出中國市場後，在中國車市每月交付量不到1000輛的汽車製造商，已面臨生死存亡的局面，因為疲軟的銷售不足以彌補其製造和營運成本。

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顧問業者上海明亮汽車服務公司執行長陳金柱表示：「Skoda不會是今年最後1家退出中國市場的外國汽車品牌，未來3到5年，中國市場的激烈競爭將導致汽車行業的進一步整併。」

福斯集團今年3月表示，由於2019年至2025年間Skoda在中國的銷量暴跌95%，計畫關閉Skoda在中國的業務。去年Skoda在中國共出售15,241輛車，平均每月1270輛。

AlixPartners大中華區共同主管戴爾（Stephen Dyer）去年表示，每月在中國銷量低於1000輛的汽車品牌，可能很快就會被淘汰。

目前包括DS、Jeep、Infiniti和Peugeot（寶獅）等4個外國品牌，每月在中國的銷量約1000輛。其他品牌如雪佛蘭和起亞，也陷入銷量下滑的惡性循環。在中國市場，由於電動車銷量已超過傳統汽油車，外國品牌因向電動車的轉型速度緩慢，已被中國競爭對手超越。

根據中國乘用車協會的數據，到2025年，電動車在中國新車總銷量將占54%，目前外國品牌在中國車市的市占率已降至34.7%，遠低於2022年的52.7%。

瑞銀表示，隨著中國車市迅速向電動車和智慧車轉型，外國品牌每年在中國的利潤損失上看200億美元（新台幣6393億元），而對外國品牌的需求下降，也將導致中國汽車產能過剩約1000萬輛。

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