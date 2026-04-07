聯嘉投控首季營收創新高 車用與AI智慧宅出貨動能強勁

聯嘉投控（3717）今天公布3月自結營收報告，受惠於多款國際汽車銷售量增加，3月營收達6.8億元，創單月新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕聯嘉投控（3717）今天公布3月自結營收報告，受惠於多款國際汽車銷售量增加，3月營收達6.8億元，創單月新高。

聯嘉投控營收已連續2個月創歷史新高紀錄，累計第一季營收為18.51億元，較去年同期增長超過30%。

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聯嘉投控表示，聯嘉於兩大關鍵領域均取得重大突破，汽車LED創新光源模組，受惠於多款國際汽車銷售量增加。

隨著全球電動車與高階燃油車對 LED 車燈模組的需求持續升級，聯嘉憑藉優越技術與穩定交付能力，訂單能見度已延伸至下半年。

AI智慧宅聯嘉積極轉型並拓展多角化產品線，其AI智慧宅解決方案於3月出貨量超過6,000萬元。

該業務主要提供結合智慧感測與節能技術的系統化產品，已成為公司繼車用市場後的第2個成長事業端。

聯嘉投控表示，第一季的營收表現證明了公司在車用與智慧城市應用領域的競爭優勢。未來將持續投資研發，強化AI技術與車用照明的整合，創造長期穩定的永續價值。

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