壽險業外匯新制上路 中華信評：財務紀律將拉開業者信用差距

標普全球評級台灣子公司中華信評今公布「台灣壽險業：在外匯相關新制實施後風險仍將持續」的報告。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕標普全球評級台灣子公司中華信評今公布「台灣壽險業：在外匯相關新制實施後風險仍將持續」的報告。當中指出，台灣近期的監管變革將重塑壽險業者管理外匯風險的方式。短期匯率避險工具的使用減少，長期資本強化活動則增加。這應有助於提升業者財報獲利的穩定性。

金管會去年12月底提出匯率會計新制，透過攤銷方式降低匯率對財報影響，壽險業持續降低避險比率。金管會資料顯示，截至今年2月底避險比率為45.1%，其中，換匯（CS）工具約占75%以上，無本金交割遠期外匯（NDF）低於25%，過去常見的替代避險幾乎已歸零。

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中華信評表示，新上路的外匯價格變動準備金新制與匯率會計處理方式，提升外匯價格變動準備金的水準。本次修訂，特別是新準備金機制中的改變，其目的在於將避險支出內化並提升資本與獲利緩衝空間，以因應不利的外匯波動。

中華信評信用分析師謝雅媖表示，中華信評認為，匯率會計新制雖然降低了帳面獲利變動幅度，卻也導致複雜程度升高。中華信評的壓力測試顯示，在市場波動的情況下，財務紀律較為強健的壽險公司，與優先考量短期獲利的壽險公司，兩者之間的信用差距可能將逐漸擴大。

謝雅媖亦表示，壽險公司能否積極主動管理外匯風險、維持穩健的資產負債管理，以及優先考量長期資本韌性而非短期獲利，皆為導致信用差距可能擴大的原因。

中華信評指出，在新台幣升值10%的壓力測試情境下亦顯示，台灣壽險業的外匯價格變動準備金尚不足以抵禦嚴重的匯率變動衝擊。財務表現強健且能妥善規劃的壽險業者長期而言將更有能力因應外匯波動。

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