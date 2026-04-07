外資3月大逃殺 淨賣超8306億 史上同期最多

外資大砍台股，3月單月淨賣超8306億，創史上同期最多。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資大逃殺！3月不但大舉「淨賣超」，更同步將資金「淨匯出」。根據最新統計，外資今年3月在集中市場大幅賣超8306.08億元，創下歷年同期最大賣超；此外，外資也把資金一併匯出，單月淨匯出30.55億美元，顯示國際資金對台股短期態度轉趨保守觀望。

金管會今公布外資淨匯出入與買賣超數字。首先，在「淨買賣超」方面，3月單月外資賣超上市櫃股票金額達8306.08億元，創下自2022年以來單月最大賣超紀錄，同時也是歷年同期（3月）最大賣超。進一步觀察今年第1季表現，累計1至3月外資賣超達6751.89億元，同樣寫下近年同期新高，顯示外資自年初以來，持續調節台股部位。

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其次，外資不僅在集中市場大幅賣超，同時，3月出現明顯撤出跡象；觀察外資「淨匯出入」動向，3月單月淨匯出30.55億美元，是自2022年以來第11大匯出，同期第3大淨匯出；不過，2026年截至3月底累計淨匯入178.52億美元，創下2022年以來同期第1大累計淨匯入，整體資金動向呈現「單月流出、累計仍流入」的分歧現象。

若以累計流量來看，截至今年3月底止，外資淨匯合計為3380.12億美元，較今年2月底，減少30.55億美元。

此外，對於外資一方面大幅賣超，另一方面資金亦出現匯出，證期局副局長黃仲豪表示，影響外資資金動向的原因很多，主要仍與全球金融市場波動及投資策略調整有關；尤其3月期間，國際股市震盪加劇，市場不確定性升高，使得外資操作轉趨謹慎，進而影響台股資金流向。

黃仲豪表示，台股3月波動大，外資大舉賣超擴大也受到中東戰事變化影響；過去也曾出現外資在台股賣超，但資金仍維持匯入的情況，此與國際資金配置與調度有關；依規定，外資賣掉手上台股之後，可以暫時停泊資金，至於原因相當複雜。

此外，根據證期局統計，史上單月「前三大」的淨匯出金額，依序為2022年3月匯出68.9億美元、2025年3月淨匯出57.91億美元以及今年3月淨匯出的30.55億美元。

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