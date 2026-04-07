川普最後通牒倒數 台股補漲逾600點、新台幣觀望小升

台股補漲逾600點、新台幣觀望小升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕清明連假過後，台股在國際股市反彈帶動下強勢補漲逾600點，不過外電報導伊朗再度拒絕美國提出的停火最後通牒，國際油價再度衝高、美元指數重返百元大關，使匯市觀望氣氛轉濃。新台幣兌美元匯率終場收在31.967元，小升0.5分，成交量萎縮至15.29億美元。

台股今日大漲657.39點，收在33229.82點，三大法人同步買超，合計買超195.59億元，其中外資回頭買超100.75億元，資金動能明顯回溫。

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相較股市熱絡表現，新台幣匯市交投偏向清淡。在中央銀行進場調節下，匯價盤中介於31.915元至31.999元之間震盪，於32元整數關卡前轉趨整理。

市場目前聚焦美伊雙方能否在美國總統川普設定的最後期限前達成協議；同時，本週即將公布的聯準會會議紀錄及3月消費者物價指數（CPI）亦為關鍵觀察指標。特別是自2月底中東戰事升溫以來，國際油價明顯走揚，市場憂心恐推升通膨壓力，使聯準會降息時點延後，甚至不排除再度升息的可能。

根據央行統計，自4月2日至7日下午4點止，美元指數小跌0.12%；亞洲貨幣普遍走升，其中韓元反彈0.81%、人民幣升值0.37%、新幣升值0.11%，僅日圓貶值0.19%；新台幣則小幅升值0.02%，整體走勢相對穩健。

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