平穩塑膠袋之亂 經長：既有2.2萬噸再增加5000噸產量

經濟部長龔明鑫今（7）日下午與全國商圈代表召開「關懷商圈塑膠製品影響現況座談會」。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫今（7）日下午與全國商圈代表召開「關懷商圈塑膠製品影響現況座談會」，針對各地商圈關心的塑膠袋供應、採購成本及相關調度情形，龔明鑫指出，偏鄉、特殊規格有出現不易訂購狀況，經濟部已啟動「塑膠袋平價專案」，在原有的2.2萬噸塑膠袋產量外額外再增加5000萬噸的產量。

龔明鑫會後表示，目前而言整體量能看起來仍屬穩定，但偏鄉、零售、特殊規格，的確有較不易訂購的狀況，價格部分則多多少少有些波動。量的部分，經濟部啟動「經濟部塑膠袋平價專案」，在原有的2.2萬噸塑膠袋產量外，額外再增加5000噸的產量，經濟部也跟上游原料如塑膠粒的製造商，下游塑膠袋製造商、通路商都有溝通。

請繼續往下閱讀...

經濟部日前指出，中油已增產上游原料供應，將推出「經濟部塑膠袋平價專案」的平價乙烯，專案提供給合作的塑膠製造商，製造相對平價的塑膠袋。預計中油四輕4月1日已投入運作，上游原料乙烯產量將由3月的6萬噸，提升至4月的7.9萬噸，5月達9萬噸，擴大產量最高可達3萬噸。

至於中游塑膠原料聚乙烯產量，經濟部指出，中油將從3月2.2萬噸增至4月2.75萬噸，預計5月可再提高，經濟部已協調台塑與台聚等聚乙烯廠足量供應國內下游塑膠袋業者需求，使塑膠袋產量每月可增加5000噸（約12.5億個1斤塑膠袋）。

經濟部指出，近期受國際情勢影響，全球石化供應鏈出現波動，部分地區商圈也反映塑膠袋短期供貨較為吃緊。對此，政府已啟動五項因應措施，包括協調上游業者擴大生產、優先提供塑膠袋與包材生產所需原料、穩定零售通路供貨、建立原物料供應通報網及專線媒合機制，以及強化中央與地方政府聯繫平台，持續掌握各地需求並即時協處。

會中，商圈代表反映各地實際採購情形，並就供貨速度、價格波動及短期調度需求提出建議。經濟部表示，商業署持續與各商圈組織密切保持聯繫，主動掌握需求；另產發署也會協調製造端產能與原料供應，強化媒合效率，以因應局部缺貨情形，對於商圈短期補貨需要，也將協調零售通路與相關業者全力支應。

經濟部強調，穩定民生用品供應與協助商圈店家安心營業，是政府當前重要工作，透過聽取商圈代表的第一線需求，會持續滾動檢討供需狀況，適時調整因應作法，並透過與各界攜手合作，降低國際因素對內需市場的影響。同時，經濟部也鼓勵民眾自備購物袋、落實循環使用，共同兼顧民生需求與環境永續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法