65歲上班族月賺16萬爽退休 僅半年「三餐吃超商、資產腰斬」慘況曝

日媒以真實案例揭示，退休後的幸福，不僅靠收入與退休金，更取決於生活能力與自我掌控力。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名曾被稱為「勝利組」的上班族，去月薪85萬日圓（約新台幣16萬元），退休金2200萬日圓（約新台幣421萬元），房貸也已繳清，卻在退休後半年後，面臨人生劇變。資產瞬間腰斬，獨居狹小公寓、三餐靠超商，甚至只能與店員說話排解孤獨。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的田村隆志（化名）在東京一家中型製造企業從事銷售工作長達38年，過去月薪85萬日圓（約新台幣16萬元），退休金2200萬日圓（約新台幣421萬元），在60歲時房貸就已繳清。他在同事中晉升迅速，退休前已升至部門主管的職位，堪稱一位「成功的上班族」。

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然而，退休僅僅6個月後，他的妻子美惠子（化名/）說了一句完全出乎意料的話，表示「我受夠了。你願意在離婚協議書上簽字嗎？」田村簡直不敢相信自己的耳朵，美惠子的決心十分堅定。經過幾個月的協商，離婚最終生效。作為財產分割的一部分，他們的房子被賣掉了，他的退休金也被平分。他最終只剩下大約1100萬日圓（約新台幣210萬元）的現金。

目前田村先生獨居於單人公寓，由於幾乎沒有任何烹飪經驗，不會自己做飯，他每日以便利商店便當或超市半價熟食維生，生活花費高昂且孤單，他感嘆「公司時我還被叫部長，現在唯一可以說話的只有便利商店店員。」

與田村一樣，退休後離婚的夫婦數量正在增加。為什麼退休後離婚率會上升呢？日媒指以目前接受的諮詢來看，一個共同點是「夫妻倆從來不談錢。」田村先生也不例外，在他工作期間，他把家裡的所有財務都留給了美惠子，甚至很少查看自己的薪資單。

然而，真正問題在於，儘管田村聲稱會把家庭財務交給妻子，但他「對管理家庭事務毫無興趣、毫無貢獻」，也完全不知道孩子們的教育費用是多少，埋下離婚種子。也因為「夫妻未共同討論金錢與家計」，退休後他才發現生活資金與年金分割對收入造成巨大影響。

田村先生坦言「如果早點了解這些，或許能更好地面對妻子，也不至於現在這麼困難。」專家強調，退休後的幸福，不僅靠收入與退休金，更取決於生活能力與自我掌控力。「賺錢能力」和「生活能力」是兩回事，田村的收入頗高，退休金也相當可觀，卻因為完全將財務管理委託給他人，而未能掌握必要的生活技能，最終陷入困境。

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