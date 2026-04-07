達明機器人出貨暢旺 3月營收創單月新高

達明3月營收2.08億元，月增50.4%、年增2.1%，創下歷史單月新高記錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕達明（4585）受惠於歐美客戶持續強化區域製造能量，加上中國自動化市場較去年回溫，帶動3月營收2.08億元，月增50.4%、年增2.1%，創下歷史單月新高記錄，首季營收累計達4.83億元、年減2.43%。管理層看好過去的多項概念驗證（POC）專案，在今年有望開始轉化為實際營收，成為業績成長關鍵。

達明認為，隨著終端客戶對機器手臂的接受度提升，導入決策逐步加速，預期公司今年整體需求仍將穩健成長。集團近年積極強化直接客戶與系統整合（DA+SI）模式，直接參與專案的做法相較透過經銷或品牌通路銷售，不僅成長動能更強，也有助於掌握應用場景與技術導入節奏，目前多項POC已進入後期驗證階段，預期今年將開始對營收產生實質貢獻。

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達明表示，公司的人形機器人布局路線相對務實，聚焦於非結構化環境中的任務，例如物料整理與揀取等「打雜型」工作，現階段產品以輪型移動架構為主，兼顧穩定性與能源效率，首款雙足人形機器人預計於下半年推出，初期將提供合作夥伴與研究單位進行場域測試與應用開發，透過實際導入累積數據與優化模型，加速後續商業化進度。

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