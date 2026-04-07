春雨僅解渴中北部水庫 水利署施作曾文水庫人工增雨

曾文水庫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕清明連假期間鋒面帶來春雨，主要挹注中部、北部水庫的集水區，南部則降雨較少。水利署今（7）日表示，這波春雨在南部地區挹注水源尚屬有限，因此決議抓緊鋒面尾巴，在今日下午在曾文水庫集水區施作人工增雨。

水利署表示，過去幾天是入春以來最明顯的一波雨勢，為中北部水庫帶來豐沛雨量，未來供水將更為穩定，但清明連假鋒面於嘉義及台南的降雨並不多，水利署審慎評估後，決定今天下午3點30分在仁義潭及曾文水庫集水區機動辦理人工增雨作業，盼能增加對水庫挹注。

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統計4月3日至7日期間這波鋒面降雨量，其中，蘭潭水庫50mm，仁義潭水庫50mm，曾文水庫 51.6mm，烏山頭水庫45mm，南化水庫60.5mm，水源挹注尚有限。

水利署補充，考量蘭潭+仁義潭水庫之蓄水續僅30.1%，曾文+烏山頭蓄水率為28.1%，又依最新氣象研判，今日晚起鋒面逐漸遠離，傍晚前南部山區仍有降雨機會，水利署審慎評估後，決定抓緊鋒面尾巴，3點30分在仁義潭及曾文水庫集水區機動辦理人工增雨作業。

水利署強調，人工增雨作業施作地點原則上均在水庫壩頂，且在氣流環境有利焰劑升空至雲層所在高度，在以安全為前提下，適度增加水庫集水區降雨量。

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