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慧洋第1季EPS 1.61元 轉虧為盈

2026/04/07 18:31

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋KY（2637）3月合併營收為17.24億元，年增35%，營業利益為6.46億元，營業利益率37%，稅前盈餘9.04億元，自結每股稅前盈餘為1.21元；累計2026年第一季營收為43.38億元，年增24%，營業利益11.97億元，稅前盈餘12.01億元，自結每股稅前盈餘為1.61元，較去年同期轉虧為盈。

展望2026，慧洋說，維持審慎樂觀態度，即便國際政治與軍事行動局勢多變，整體市況仍優於2025美國關稅所引發全球貿易的高度不確定性，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺，慧洋將持續關注國際政治局勢發展以及全球貿易情況並審慎因應。

慧洋表示，散裝市況自2025下半年起開始回穩，並陸續迎接北、南美穀物收成旺季，惟2月底美國對伊朗軍事衝突升溫，使荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運通行受阻，造成包含船舶燃油在內的國際原油與能源價格攀升，相關區域的戰爭險附加保費亦大幅上漲，貨物運輸因此進入觀望狀態，然慧洋營運模式以出租船舶為主，而航行所需燃油成本及保費皆由租家負擔，慧洋將持續關注國際情勢動向，以確保營運穩定。

慧洋指出，3月中旬交付一艘新船，是由常石造船打造之輕便型NOx第三期環保節能船，並已簽訂長期穩定租約，毛利率約五成；同時3月處分一艘舊船，認列處分利益約450萬美元。慧洋將持續維持船隊汰舊換新政策，在近期船舶燃油價格波動劇烈局勢下，使公司更具市場競爭優勢，

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