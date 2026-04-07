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AI與航太加持 jpp-KY 3月營收創新高

2026/04/07 17:20

jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕 jpp-KY經寶精密控股（5284）3月合併營收達4.11億元，月成長1%，年成長47.49%，不僅創下單月歷史新高，累計第一季營收達11.79億元，季增4.2%，年增高達45.62%，jpp說，受惠航太復甦AI兩大關鍵客戶的深度合作，3月份延續了2月營收突破4億元大關的強勁氣勢。

Jpp表示，美系A客戶端的AI伺服器機櫃全球市佔率領先，經寶作為核心供應商，訂單能見度已直達下半年，而在泰國客戶中，指標性電源與伺服器大廠D客戶的擴廠計畫正如火如荼地展開，經寶與其廠區相鄰，透過即時供貨模式，大幅提升供應效率與客戶黏著度，持續擴大在高階伺服器與能源系統的合作範圍，成為推升第一季營收創高、淡季不淡的關鍵引擎。

Jpp說，除了伺服器與能源業務，經寶在航太領域亦有新的進展，法國子公司ADE營運回穩並受惠於歐洲軍工訂單需求挹注，Airbus也赴泰國經寶執行新產品製程認證，隨著航太訂單回穩，全年營運有望在AI算力、能源系統及航太軍工三大領域上同步推升

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