成本壓力浮現！4月大尺寸電視續漲 中小尺寸凍漲（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce公布最新4月上旬面板報價調查指出，在終端需求仍具支撐下，大尺寸電視面板價格可望延續漲勢；不過，中小尺寸電視面板因記憶體價格上揚壓縮利潤空間，本月報價已開始出現凍漲情況。至於顯示器面板，4月漲幅預期不亞於3月。

TrendForce研究副總范博毓表示，進入4月後，部分品牌客戶仍維持電視面板採購動能，尤以大尺寸需求最為穩健。同時，受地緣政治影響帶動能源價格波動，以及半導體產能排擠效應持續，面板相關零組件成本不斷攀升，使面板廠在價格策略上轉趨積極，期望透過漲價抵銷成本壓力。

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然而，中小尺寸電視產品受記憶體報價上漲衝擊最為顯著，利潤空間明顯壓縮，導致報價動能轉弱。預估4月僅大尺寸電視面板仍具上漲空間，其中65吋與75吋價格約上漲1美元；32吋至55吋則轉為持平。

顯示器面板方面，隨著第二季需求維持穩定，加上記憶體成本影響相對有限，但其他零組件價格持續上漲，面板廠為避免虧損擴大，積極推動價格上調。預期4月顯示器面板漲幅將延續3月表現。

以Open Cell面板為例，23.8吋FHD IPS預估上漲0.3至0.4美元，27吋FHD IPS上漲0.2至0.3美元；模組價格亦同步調升，23.8吋與27吋分別上漲約0.3美元與0.2美元。此外，高階產品相關IC價格漲勢強勁，亦為面板價格提供進一步上行動能。

筆電面板方面，受到品牌客戶於第一季底之前大量提前備貨，且除了記憶體問題之外，CPU供貨吃緊與漲價也形成另一道瓶頸，影響品牌正常供貨，品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險，但反而可能導致筆電面板需求將自第二季中後期起開始逐漸轉弱。

在此同時，面板廠也感受到零組件成本上漲的壓力，對面板價格態度不若以往的較低姿態，轉而希望面板價格能有所支撐，以減低可能出現的虧損風險。目前預估4月份的筆電面板價格在需求可能逐步下降，成本壓力增加之下，將有機會轉為全面持平態勢。

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