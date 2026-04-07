台積電法說會前！外媒重點關注「這件事」

台積電將於本月16日召開法說會。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將於4月16日召開法說會，外媒報導，業界關注的關鍵因素之一，是中東危機可能導致的供應鏈中斷問題。

《Wccftech》報導，隨著人工智慧（AI）需求持續擴張，全球產業鏈對台積電的依賴程度日益加深，涵蓋輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與英特爾（Intel）等晶片大廠，以及大型雲端服務業者與ASIC設計公司，而台灣高度依賴中東液化天然氣（LNG）進口，但近期中東戰火持續，相關能源風險恐進一步影響半導體產業運作。

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根據報導，一旦台積電生產出現任何中斷，將對全球供應鏈造成廣泛影響。因此，外界正密切關注台積電即將召開的法說會，觀察其如何說明地緣政治對營運的影響，以及供應鏈「亂流」是否可能進一步衝擊產出表現。

據分析預測，台積電的財報電話會議將重點放在中東供應鏈危機，以及公司在複雜環境下維持營運的能力。荷姆茲海峽關閉問題可能引發「液化天然氣危機」，進而對台灣的發電量造成廣泛影響，半導體產業面臨許多風險。

由於台灣高度依賴中東能源，一旦供應受阻，恐對半導體產業造成連鎖影響，台積電營運也將面臨嚴峻挑戰。

在需求方面，受AI基礎建設快速擴張帶動，台積電前段與後段製程產能目前皆處於滿載狀態。尤其3奈米製程供給吃緊，甚至出現需篩選客戶分配產能的情況；同時，先進封裝技術如CoWoS及其衍生方案需求強勁，顯示市場動能仍未降溫。

然而報導也指出，若中東局勢進一步惡化，仍可能對供應鏈造成難以避免的衝擊。鑑於台積電對台灣，甚至對全球AI產業的重要性，各界開始討論降低對中東LNG依賴的替代方案，包括調整航運路線，直接自美國或其盟友進口天然氣。儘管成本高昂，但被視為確保台灣產業穩定運作的可能選項之一。

目前台灣主要仰賴既有LNG庫存支撐，但外界指出這些儲備僅足以支應數日需求。但若中東危機延續時間越長，台灣能源供應壓力恐持續升高，台積電及整體產業運作也將面臨更大挑戰。

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