婦女再就業計畫大放寬 離職6個月自行就業即可領翻倍獎勵金

勞動部今（7）日宣布，「婦女再就業獎勵實施要點」，大幅放寬獎勵門檻及獎勵的金額，即日起實施（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今（7）日宣布，修正「婦女再就業計畫」獎勵措施，大幅放寬獎勵門檻及獎勵的金額，包括只要「離開職場180日以上」的婦女不限家庭因素，且自行就業重回職場即可申請，不限透過公立就服機構就業，重回職場後給予的再就業獎勵也大幅提高，只要連續工作滿30日即可申請就業獎勵金，全時工作金額從過去的3萬元提高至6萬元，部分工時由1.5萬元提高至3萬元。

勞動部部長洪申翰今日召開記者會，說明勞動部已修訂並公告「婦女再就業獎勵實施要點」，即日起實施。此次修訂主要因應產業缺工及高齡社會，期望透過獎勵措施，積極協助長期離開職場的婦女排除就業障礙，鼓勵提升專業職能及營造友善職場，支持婦女返回職場穩定就業自我實現。

請繼續往下閱讀...

勞動部自112年9月起推動「婦女再就業計畫」，提供運用個別化就業服務、「自主訓練獎勵」、「再就業獎勵」及「雇主工時調整獎勵」等措施，協助因照顧家庭離開職場180日以上的婦女返回職場，截至114年止已協助9萬600名婦女再就業。

此次修訂的「婦女再就業獎勵實施要點」，仍是鎖定「離開職場180日以上的婦女」給予就業協助與獎勵，但新制有3大放寬項目。

首先，過去要求婦女必須是「因照顧家庭」而離開職場，但新制已不限離開職場因素，只要目前婦女已「連續180日沒工作」就符合初步資格。

其次則是「放寬就業管道」，過去要申請就業獎勵，必須至「公立就服機構」登記求職，僅限公立就服機構安排面試及就業，才可申請參與計畫並領取獎勵，但考量目前求職管道多元，此次修訂，只要婦女至公立就業服務機構辦理求職登記並申請報名本計畫，但不限制由公立就業服務機構推介就業，即使自行就業，也可以申請就業獎勵。

第3，大幅提高「再就業獎勵金」，原規定重回職場若「連續受僱滿90日｣，可領取3萬元獎勵金，此次新增參加計畫後若受僱未滿90日，自離職次日起60日內轉職，若再連續工作滿30日，還是可以申請再就業獎勵，獎勵金變更為「就業每滿30日」得請領業獎勵金1萬元，最高發給6萬元。

至於給予雇主的獎勵方案，則由「雇主工時調整獎勵」修正為「職場支持輔導獎勵」，鼓勵雇主提供工時調整，及至少1項其他職場支持措施，例如家庭照顧協助或補助、員工協助方案、在職教育訓練，獎勵金額由每人每月3000元提高為5000元，最長12個月，同時也修正婦女自主訓練獎勵，參與課程時數需至少8小時以上，以反映婦女投入自我精進成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法