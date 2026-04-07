國內生產比升至52.9％ 經部：高階製程在台推升附加價值

經濟部指出，高階製程的在地化帶動國內外供應鏈在台投資，推升我國製造業的附加價值。示意圖。（歐新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今指出，供應鏈重組拉升外銷訂單的國內生產比從2017年46.5%顯著回升至2025年52.9%，與此同時，製造業產值由2017年14.7兆元成長至2025年21.3兆元，平均年增4.7%。經濟部指出，高階製程的在地化帶動國內外供應鏈在台投資，不僅鞏固我國在全球科技產業的關鍵地位，更有效帶動國內經濟結構升級，推升我國製造業的附加價值。

經濟部統計處說明，過去美中貿易紛爭引發全球供應鏈重組，政府回台投資政策催化影響，廠商加速回台投資高階產能，尤以電子零組件業與電腦電子及光學製品業為主力，帶動外銷訂單國內生產比重由2017年46.5%顯著回升至2025年52.9%。

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經濟部續指，隨生產配置移轉，國內製造業雖在2019年、2020年受美中貿易爭端及疫情衝擊，以及2023年產業庫存調整下，產值呈現下滑，但近年受惠人工智慧（AI）等新興科技需求擴增，推升製造業產值由2017年14.7兆元成長至2025年21.3兆元，平均年增4.7%。

其中，占製造業產值比重最高的電子零組件業由4兆元成長到7.7兆元，平均年增8.6%，優於整體製造業表現；電腦電子及光學製品業更是高達2.8兆元，較2017年成長逾3倍，平均年增率達19.3%，成長力道冠居各業。

另一方面，也觀察到產業結構升級，帶動製造業附加價值攀升。經濟部說明，受惠於半導體先進製程及高階伺服器產線留台生產，我國製造業附加價值率由2017年30.2%提升至2024年35.8%，增加5.6個百分點，附加價值亦擴增到9.2兆元，較2017年成長53.8%。

其中，以電子零組件業附加價值為製造業之冠，2024年附加價值高達4.4兆元，附加價值率達51.4%，分別較2017年成長近1倍及增加6.8個百分點，另電腦電子及光學製品業亦因AI伺服器訂單挹注，2024年附加價值率大幅躍升至39.3%，較2017年增加13.6個百分點，增幅為製造業最大，附加價值亦擴增到1.3兆元，較2017年增近1.2倍，成長力道居製造業之冠。

經濟部總結，隨高階製程的在地化，帶動國內外相關供應鏈在台投資，不僅鞏固了我國在全球科技產業的關鍵地位，更有效帶動國內經濟結構的升級，朝高附加價值發展。

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