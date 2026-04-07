AI賦能多元服務 安碁資訊Q1營收年增2成

安碁資訊3月營收2.57億元。圖為百代宏碁大樓揭牌儀式，左二為安碁資訊總經理吳乙南。（資料照，宏碁提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資安服務廠商安碁資訊（6690）今日公告3月營收為2.57億元，月增42.8%、

年增25%，第一季累計營收為6.25億元，年增21%。該公司指出，除了既有專案持續執行外，也已陸續完成部分認列的專案收入，公司營收穩健成長。

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安碁資訊也說，因應AI賦能技術，支援多樣化的應用情境，已積極規劃AI算力中心、雲端代理式AI解決方案與AI檢測等創新服務，為公司營收帶來成長潛力。

安碁資訊指出，旗下子公司宏碁雲架構（Acer eDC）長期深耕雲端佈署、資安防護與顧問服務，協助企業因應上雲、混合雲與多雲環境下的安全防護挑戰，此次加入微軟情報安全性聯盟，提供全球創新雲端安全監控與應變服務，結合微軟在威脅情報與安全平台的技術優勢，提供「預防、偵測與回應」的整合式資安服務，不僅彰顯宏碁雲架構在雲端與資安整合服務實力，也強化與 微軟技術的深度整合。

安碁資訊總經理吳乙南表示：隨著AI技術快速發展，駭客攻擊模式與行為已明顯改變，不侷限於單一場域，從傳統地端延伸至雲端，甚至橫跨多雲與混合架構環境，面對攻擊持續擴張，企業資安防禦也從以往的單點防護，邁向跨場域整合與協同防禦的新階段。

安碁資訊提出「雲地聯防」服務架構，憑藉在地端擁有AI技術驅動智能SOC監控的實務經驗，並整合宏碁雲架構推出的雲端代理式AI解決方案「安答Anda」，導入智能化維運與自動化應變機制，大幅提升威脅處理效率與人力優化配置。透過全年無休的雲地監控中心互相回饋循環之機制，同步威脅情資，不斷更新駭客攻擊手法，主動即時防禦阻斷攻擊鍊，同時，大幅提高示警規則的精準度達95%，降低誤判與漏報風險，幫助客戶建立強韌的雲地聯防陣線。

面對AI驅動新型態的攻擊，吳乙南呼籲，企業為防範跨場域的網路威脅，避免成為駭客利用漏洞入侵，竊取機敏資訊的目標，建議企業應將資安治理與數位韌性，正式納入營運風險管理核心。安碁資訊不僅提供各種資安技術與雲端AI服務，更擁有專業的技術團隊，協助企業即時掌握威脅、快速應變回應風險，補足企業內部資安人力缺口，為永續營運與競爭優勢奠定關鍵基礎。

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