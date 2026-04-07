防堵紅貨轉碼洗產地 經部新增玻璃帷幕專屬貨號分類

玻璃帷幕示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為防堵國內業者對中國「開便利之門」，經濟部貿易署今正式公告新增「鋁製構架玻璃帷幕牆」的專屬貨品號列。貿易署強調，中國製的鋁製構架玻璃帷幕牆，原本就不能進口，新增專屬號列後，同樣不准中國製進口。

中國製玻璃帷幕牆向來不允許進口至我國，而在2024年，民進黨籍立委蔡易餘就曾指出中國製玻璃帷幕牆透過低價傾銷及洗產地方式，打進我國市場，連知名建案雙子星都恐面臨中資疑慮風險，該案後續經經濟部投審司審查後未通過；產業界人士指出，洗產地漏洞案例包括H型鋼、玻璃帷幕等都有相關貨品透過加工後，以6位碼轉換至不同稅號的進口狀況。

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貿易署今說明，「鋁製構架玻璃帷幕牆」是由高強度玻璃及金屬框架組合而成的精密建材，涉及建築結構安全及公共安全，原核歸CCC7610.90.00.00-9「其他已完成之鋁製構架及其零件」，中國製不准進口。

貿易署續說，由於該號列項下涵蓋多種鋁製構架類貨品，為精準統計玻璃帷幕牆的輸入數量、金額及來源國等資料，評估對國內相關產業的影響，台灣區玻璃工業同業公會、台灣帷幕牆技術發展協會及台灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會等公協會均建議增列玻璃帷幕牆的專屬貨品號列。

有鑑於此，貿易署表示，因此進行相關貨品號列的增刪，將原本涵蓋玻璃帷幕牆在內的「其他已完成之鋁製構架及其零件」的貨品號列刪除，分為2個新增專屬號列，其中一個是「鋁製構架玻璃帷幕牆」的專屬號列，另一個就是不包括玻璃帷幕牆的「其他已完成之鋁製構架及其零件」。

貿易署強調，中國大陸製的鋁製構架玻璃帷幕牆，原本就不能進口，新增專屬號列後，同樣不准中國大陸製進口。

法源依據為貿易法施行細則第8條之1，貿易署這次刪除CCC7610.90.00.00-9「其他已完成之鋁製構架及其零件」1項貨品號列，並增列CCC7610.90.00.10-7「鋁製構架玻璃帷幕牆」及CCC7610.90.00.90-0「其他已完成之鋁製構架及其零件」等2項貨品號列。

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