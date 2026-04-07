益鈞環保完全還原 廢棄尿布轉化三大原料

益鈞環保將廢棄尿布轉化為再生塑膠、紙纖與SAP三大原料，圖右為總經理秦錫鈞，左為副總沈國芬。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕興櫃綠能環保股益鈞環保（6912）今日宣布，旗下桃園蘆竹廠廢棄尿布回收處理線已完成建置，更是全球第一座以專利分離技術實現廢棄尿布資源化處理的商業化設施，廢棄尿布可以完全還原變成再生塑膠、再生紙漿與再生SAP（高吸水分子），目前包括日商、歐洲業者都已來尋求合作機會。

益鈞環保總經理秦錫鈞指出，國內每天產生1300噸廢棄尿布，每年堆疊高度超過6萬座台北101大樓，長期以焚化為唯一出路，如今益鈞取得衛生福利部核發的「醫療廢棄物再利用許可」，正式具備依法收受、處理及再利用廢棄吸水性衛材的完整合規基礎，廢棄尿布還原為再生塑膠、再生紙漿與再生SAP（高吸水分子），導回產業循環再利用。

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他表示，益鈞核心技術是從「糞污分離」開始，全球幾乎所有廠商都跳過此步驟，由於未先完成這道程序，後端所有分選與純化都將持續面臨衛生安全與污染防制的挑戰，益鈞建立「先完成糞污分離、再進行資源化處理」的完整專利流程，廢棄尿布在一小時內即可還原為三大再生料，製程用水更能100%循環回收再利用，產出材料體積最多可降至原廢棄物的十分之一。

秦錫鈞說，這項技術已在台灣、美國、日本、澳洲、歐洲等地取得或申請多項專利保護，透過益鈞處理後的廢棄尿布可穩定還原為再生塑膠（應用於建材、家具、包裝）、再生紙漿（可替代部分原生紙漿）及再生SAP（應用於農業保水與廢水處理），並已取得GRS全球回收標準認證，目前已與金百利克拉克等指標性品牌推進合作，並已累積長期配合的再生料採購廠商，估計初期月處理量約80-100噸，作業穩定後目標可望提升至1000噸。

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