LTN經濟通》伊朗遭制裁 靠中國這家銀行得以喘息

崑崙銀行一向扮演中國和伊朗之間交易的資金管道。（資料照，路透）

崑崙銀行成立於2006年 是中石油集團一員

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火延燒已逾1個月，飛彈與空襲佔據國際新聞版面，能源價格震盪牽動全球市場。然而，在這場衝突背後，一條更隱蔽、卻同樣關鍵的戰線正悄然運作，就是金融與資金流動的控制權。當伊朗在地緣政治博弈中成為焦點，其能源出口、外匯來源與跨境交易能力同時受到嚴密封鎖，國際金融體系彷彿築起一道無形高牆。在這樣的背景下，一家來自中國的銀行「崑崙銀行」，卻成為少數仍能穿透這道高牆的通道。

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崑崙銀行一向扮演中國和伊朗之間交易的資金管道。中國是伊朗最大的石油買家，幾乎所有石油款項都透過崑崙銀行進行。它並非全球資產排名前列的金融巨頭，也不參與多數國際資本市場交易，卻在一個極為特殊的環境中，協助中國與伊朗之間維持資金往來與貿易結算。

崑崙銀行前身為克拉瑪依市商業銀行。2009年4月，中國石油天然氣集團公司買下該銀行，2010年更名為崑崙銀行，並開始進行功能性重塑。這一轉變，讓崑崙銀行逐漸從一般商業銀行，轉型為服務能源與特殊貿易需求的政策性工具。

真正讓其走向國際舞台的契機，來自於國際社會對伊朗實施的多輪經濟制裁。在美國與歐洲對伊朗加強金融制裁後，多數國際銀行選擇退出伊朗市場，以避免受制裁的風險。這導致伊朗幾乎被排除於全球金融體系之外，無法順利接收石油出口收益，也難以進行必要的國際採購。崑崙銀行承接了相關業務，提供伊朗與中國企業之間的貿易結算與資金通道。

中國是伊朗最大的石油買家，幾乎所有石油款項都透過崑崙銀行進行。（資料照，路透）

伊朗利用崑崙銀行 收取油款及支付貿易

崑崙銀行的角色低調，並不活躍於全球主流資本市場，但對中國與伊朗的雙邊能源與貿易往來，卻具有不可替代的功能。伊朗的石油與天然氣出口收入需要找到安全、可控的收款渠道，而崑崙銀行以人民幣結算、封閉式資金流與特定貿易帳戶，填補了國際金融體系封鎖下的空白。

中國企業能透過崑崙銀行安全支付石油款項，而伊朗也能將這些資金用於購買中國製造的機械設備、醫療器材及消費品，維持國內經濟的運作。

崑崙銀行的這種運作模式，實際上將自己置於國際金融體系之外，成為伊朗在制裁環境中的重要「生命線」。對伊朗而言，這種合作不僅維持了國家收入，也支撐了國內供應鏈運轉；對中國而言，這確保了能源供應穩定，並在全球制裁壓力下保持戰略自主。可以說，崑崙銀行在伊朗眼中，不僅是金融工具，更是一種政治與經濟的安全屏障。

這種合作模式對伊朗至關重要。長期以來，制裁使伊朗出口受阻、外匯短缺。透過崑崙銀行，伊朗的石油收入得以繞過封鎖，資金仍能用於國內經濟建設及進口必要物資。銀行不僅是交易中介，更扮演著風險隔離器與政策執行工具的雙重角色，使伊朗在金融孤立下仍保有一定經濟彈性。

崑崙銀行成為伊朗在制裁環境中的重要「生命線」。（資料照，路透）

伊朗與中國交易 崑崙銀行是重要金融管道

這樣的決策並非沒有代價。崑崙銀行很快成為制裁目標，其與國際金融機構的往來受到嚴格限制，甚至被切斷部分清算管道。據《BBC》報導，2012年美國時任總統歐巴馬（Barack Obama）下令，對伊朗實施2項新的制裁措施，其中中國崑崙銀行和伊拉克1家銀行因與伊朗銀行有業務往來，而被列入制裁名單。

另外，《路透》指出，2018年隨著美國重啟對伊朗制裁，崑崙銀行被迫暫停處理來自伊朗的交易款項。當時知情人士表示，崑崙銀行已口頭通知客戶，從該年11月1日起停止接受伊朗以人民幣支付的對中國款項。

隨著時間推移，這種模式逐漸成熟。中國與伊朗之間的能源貿易並未因制裁而中斷，反而透過崑崙銀行等渠道持續進行。對中國而言，這確保了能源供應的穩定性；對伊朗而言，則維持了經濟命脈。崑崙銀行因此從一個邊緣機構，轉變為具有戰略意義的金融節點，其存在本身就是一種政策工具。

未來，隨著中東局勢持續波動，崑崙銀行的角色可能愈加重要。它不僅影響中伊雙邊經濟，也可能在全球能源市場、國際金融秩序甚至地緣政治博弈中發揮關鍵作用。

隨著中東局勢持續波動，崑崙銀行的角色可能愈加重要。（示意圖，路透）

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