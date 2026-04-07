研華3月業績寫單月新高 首季營收創單季最強

研華3月營收76.99億元，月增36.8%、年增21.75%，創歷年單月新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦龍頭廠研華（2395）3月營收76.99億元，月增36.8%、年增21.75%，創歷年單月新高紀錄；今年首季營收203.85億元，季增12.47%、年增17.49%，寫歷年最強單季表現。對此，管理層今天表示，從公司的接單出貨比（BB值）觀察，目前整體情況持續成長，營運展望樂觀。

研華統計，3月全球各地營收之中，台灣年增72%、南韓年增55%、中國年增40%、北美年增21%、新興市場年增20%、歐洲年增14%，日本市場則表現持平。關於旗下各事業群業績表現，智能系統事業群 （iSystems） 年增26%、物聯網自動化事業群 （IAutomation） 年增19%，智能服務事業群 （iService）小幅年減；嵌入式事業群 （Embedded Sector） 整體年增18%，其中的嵌入式運算與周邊系統 （EIoT ） 與應用電腦事業群 （ACG） 分別增長31%與2%。

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以今年第一季營收來看，研華台灣業績年增75%、南韓年增44%、中國年增38%、歐洲年增19%、北美年增13%、新興市場年增6%，僅日本市場較去年同期個位數小幅衰退。各事業群整體表現良好，智能系統事業群、物聯網自動化事業群年增19%。嵌入式事業群整體年增15%，其中的嵌入式運算與周邊系統 與應用電腦事業群分別年增23%和5%。而智能服務事業群則年增3%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，儘管面臨中東地緣政治風險、原物料成本波動及供應鏈不確定性等挑戰，研華各主要市場對邊緣AI應用之實質落地需求暢旺，加上預期漲價效應促使客戶下單更趨積極，今年以來集團營運展現強勁動能，公司已確立以「邊緣運算、AI解決方案」為核心的成長路徑，目標深化全球生態系夥伴合作，提供從端到雲的完整解決方案，加速客戶AI應用場景落地。

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