攻海外市場億元商機 精誠AI平台打入日本電信業

精誠AI平台打入日本電信業。圖為董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合大廠精誠（6214）今日表示，旗下自研企業級AI平台EAP架構今年攻海外市場數億元商機，目前已經取得日本大型電信業百萬美元Agentic AI平台訂單。

精誠表示，該日本電信業者將於精誠的EAP平台上建構多組AI Agent，針對龐大的用戶網路、核心網路以及關鍵業務系統進7x24全天候不間斷的資安監控與分析。

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第一階段將以資安系統服務為主，未來將延伸至其他核心系統。市場對於AI的整合與落地非常有急迫感。精誠的系統整合SI能力，及Data Software的生態整合，為企業的AI智能整合及落地提供安全穩定的位移及應用創新。

精誠的EAP設計可提供日本電信客戶整合多來源數據，透過情報整合做到即時推理並提供輔助建議，讓資訊轉化為可行動的決策依據。其架構類似於美國的數據分析與AI決策支援公司Palantir，擅長將來自不同來來源、多元格式的混亂數據整合並予以視覺化，協助政府軍事單位在複雜情境下做出判斷。

精誠資訊AI卓越中心副總經理林宗瀛表示，精誠把過去只存在於軍用的高度複雜AI決策系統轉為企業所用，透過企業智慧中樞EAP為企業導入日常營運。以日本電信業的案例來說，實際成效顯示，原本每日4至5小時的威脅獵捕與事件調查分析&報告，可被縮短為分鐘級的效益，可顯著降低對專業技能的依賴，使人力得以轉向更高價值任務。

精誠資訊表示，AI應用已經逐步從內容生成轉向決策支援，特別對於營運環境複雜、需要跨國作業、多系統、多雲混合環境的台商企業，能夠有一個可整合複雜資訊源，包含文字與數據等不同格式的數據平台，並整合、分析、推理後，給予決策的建議，將是企業佈局海外亟需的支援。

除了日本電信產業的成功案例之外，精誠在國內市場也多有斬獲，例如運用AI Agent自動處理企業訂艙或安排複雜物流行程，在受到戰爭影響，企業需密切管理成本的現在，為企業最佳化營運管理，創造顯著增長的AI投資報酬率。

此外，精誠也透過AI Agent服務導入台灣航空產業，完成旅程規劃、伴手禮建議、行程安排與飯店預約等，協助客戶從原本的航線經營，串接上下游生態圈，成為旅遊電商。基於多年累積與客戶共同協作的經驗，以及多系統環境整合的能力，是精誠在AI時代難以複製的競爭優勢，未來將有更多機會在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色。

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