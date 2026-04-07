穎崴3月營收跳增達12.22億元 年增近7成創歷史新高

穎崴董事長王嘉煌。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試介面廠穎崴（6515）於今（7）日公告2026年3月份自結營收跳增達12.22億元，月增40.01%、年增69.25，首破10億元大關並創單月新高；累計今年第一季營收為29.8億元，年增29.74%，隨著AI相關應用訂單大爆發，在高階測試座Coaxial Socket 及MEMS探針卡訂單強勁帶動下，單季營收也創歷史新高。展望第二季，隨著在手訂單持續增加、新產能開出，營收可望逐季增長。

穎崴表示，去年第4季啟動既有廠房持續加購機台、擴大產能外，並率先於高雄仁武產業園區租賃廠房重整建置後，已於3月底完成並於本月順利啟用量產。高雄仁武產業園區自建擴廠計畫案高雄市政府已於日前公告通過申請案，預計於7月動工，加速建置，以配合產業高度成長需求。

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穎崴指出，科技巨頭揭示AI算力的運用已從機器學習來到推論拐點，每個使用者都會產生Token預算，「Token經濟學」（Tokenomics）成為顯學，AI算力商業化變現的路徑已然清晰，此論述更確立產業鏈將從AI鉅額的資本支出，轉為實質的獲利，此對於半導體產業無疑是整體產值提升的燃料，推動產業加速前進。此外SEMI日前指出，半導體預計於今年提前達陣一兆元產值的里程碑，AI已然成為半導體產業增長加速器。

穎崴表示，先進封裝、高頻高速、大功秏、大封裝的趨勢持續在半導體測試介面產業發酵，使半導體測試介面在產業鏈扮演關鍵不可或缺的環節，穎崴持續優化升級獨家「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，從最終測試（FT）、高速老化測試（Functional BI）、系統級測試（SLT and SFT），提供客戶高階、高度客製化的測試介面解決方案。

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