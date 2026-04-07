荷姆茲海峽「最後期限」倒數計時 外媒揭打開航道三種途徑

距離美國總統川普對伊朗要求開放荷姆茲海峽「最後期限」僅剩數小時，全世界的目光都聚焦在伊朗。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭何時落幕？距離美國總統川普對伊朗要求開放荷姆茲海峽「最後期限」僅剩數小時，全世界的目光都聚焦在伊朗，等待著看這個伊斯蘭共和國是否會在川普設定的最後期限前開放海峽通行。外媒報導，可能打開荷姆茲海峽的三種途徑。

川普威脅，如果伊朗今天不開放荷姆茲海峽航道，他將打開「地獄之門」。儘管川普一再聲稱，如果航運不恢復，他將襲擊伊朗的關鍵基礎設施，但伊朗拒絕讓步，也拒絕了臨時停火提案。

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川普加強了言辭力度，聲稱他「一點也不」擔心潛在的戰爭罪行，並威脅說，如果德黑蘭在最後期限前不遵守規定，他將打擊伊朗的橋樑和發電廠。

如何才能打通荷姆茲海峽海峽？分析師表示，海峽重新開放主要有三種途徑：

1. 與伊朗達成停火協議

最直接、最有可能出現的情況是伊朗和美國達成停火協議。根據這項協議，伊朗可以同意暫時或有條件地重新開放海峽，同時繼續進行更廣泛的談判。然而，這很可能使德黑蘭牢牢掌控這條水道。

專家警告稱，伊朗可能對航運實施非正式通行費或限制，實際上將荷姆茲海峽變成一個即使在和平時期也受控的咽喉要道。這些成本很可能會透過推高油價轉嫁到全球。

這個選擇很大程度上取決於伊朗是否願意在軍事和經濟壓力下做出讓步，而伊朗迄今一直抵制這種讓步。

2. 美國主導的軍事干預

第二條更具侵略性的路徑是美國直接採取軍事行動重新開放海峽。這可能包括：

1. 部署海軍力量​​清除水雷

2. 護送油輪通過水道

3. 擴大行動範圍，以確保伊朗戰略資產的安全。

雖然美國已經在該地區集結了數萬名士兵，但此舉存在重大風險，包括引發更大規模的區域戰爭和造成重大傷亡。到目前為止，華府似乎不願在沒有盟友強力支持的情況下單方面採取行動，而盟友的支持力道仍然不明朗。

3. 聯合國領導的全球努力

第三種方案是由國際社會主導的外交和集體安全解決方案。

聯合國安理會已通過一項關於海灣海上安全的決議。未來的授權可能允許組成多國海軍聯盟，以確保海峽安全並保障海上航行安全。英國、澳洲以及一些亞洲國家可能會派遣軍隊，但只有在敵對行動停止之後。

如果美國在未能解決危機的情況下撤軍，這個選項將被視為一種後備方案，屆時全球大國將介入。

即使荷姆茲海峽重新開放 不太可能恢復戰前狀態

即使荷姆茲海峽重新開放，專家也警告說，戰前狀態不太可能恢復。伊朗對荷姆茲海峽的地理控制意味著它將長期掌控全球能源流動。目前的危機已經表明，供應鏈中斷的速度有多快，以及世界仍然多麼容易受到荷姆茲海峽等咽喉要道的影響。

隨著川普設定的最後期限到期，且短期內看不到任何突破的跡象，全世界都在為最終達成協議或美伊戰爭進入危險的新階段做好準備。

荷姆茲海峽承載著全球約五分之一的石油供應，目前仍受到嚴重干擾，導致能源價格大幅上漲，並引發人們對全球危機長期存在的擔憂。

持續不斷的美國與伊朗之間的戰爭已經造成伊朗、以色列、黎巴嫩和更廣泛的地區數千人死亡，飛彈交戰仍在繼續，基礎設施也日益成為攻擊目標。

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